Τένις: Ο Τζόκοβιτς θα παίξει σε Μόντε Κάρλο και Ρολάν Γκαρός

Λίγο καιρό μετά την «πτώση» του από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, έφτασαν καλά νέα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Λίγες μέρες μετά τον αποχαιρετισμό του - επί σειρά ετών προπονητή του - Μάριαν Βάιντα, τη διακοπή συνεργασίας χορηγίας με την Peugeot, αλλά και την «πτώση» του από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, έφτασαν καλά νέα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος πρωταθλητής, ο οποίος από την αρχή της χρονιάς έως τώρα έχει αγωνιστεί μόνο στο ATP 500 του Ντουμπάι (αποκλείστηκε στα προημιτελικά), θα μπορέσει, όπως αναφέρει η ιταλική αθλητική εφημερίδα "Gazzetta dello Sport", να λάβει μέρος σε δύο από τα πιο διάσημα τουρνουά της σεζόν, το Masters 1000 στο Μόντε Κάρλο (9-17 Απριλίου) και το Ρολάν Γκαρός (22 Μαΐου-5 Ιουνίου).

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Ζαν Καστέξ, ανακοίνωσε ότι από τις 14 Μαρτίου δεν θα ισχύει πλέον η υποχρέωση του «σούπερ πράσινου πιστοποιητικού», ενώ η χρήση μασκών θα παραμείνει υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις εγκαταστάσεις υγείας.

Αυτό θα επιτρέψει στον Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί κατά της Covid-19, να επιστρέψει στους αγώνες τον Απρίλιο.

Πάντως, ο «Νόλε» παραμένει ακόμη εκτός από τα τουρνουά σε Ίντιαν Ουέλς (10-20/3) και Μαϊάμι (23/3-3/4), καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επί του παρόντος δεν επιτρέπουν την είσοδο σε μη εμβολιασμένους, ενώ ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του στο US Open (29/8-11/9).

Όσο για το Γουίμπλεντον, δεδομένης της χαλάρωσης των μέτρων κατά της Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί όλους τους παίκτες, εμβολιασμένους ή μη.

