Δίκη Λιγνάδη για βιασμούς: η κατάθεση του πρώτου μάρτυρα

Σοκάρει και ανατριχιάζει η περιγραφή του πρώτου φερόμενου θύματος του Δημήτρη Λιγνάδη ενώπιον δικαστών και ενόρκων.

Την κατάθεση του πρώτου άνδρα που κατήγγειλε στις εισαγγελικές αρχές τον Δημήτρη Λιγνάδη για ποινικά ενεργή πράξη βιασμού, άκουσαν δικαστές και ένορκοι του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ο 27χρονος, Αιγυπτιακής καταγωγής, που ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα καταγγέλλει ότι το 2011 και ενώ ήταν 16 ετών υπέστη βιασμό από τον επιφανή καλλιτέχνη, τον οποίο ο ίδιος είχε προσεγγίσει με στόχο να τον βοηθήσει να ασχοληθεί με τον χώρο της Τέχνης.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, μόνιμο κάτοικο εξωτερικού που ταξίδεψε στην Ελλάδα για να καταθέσει στην δίκη του ηθοποιού, αποφάσισε να μηνύσει τον κατηγορούμενο όταν, πέρυσι, είδε την πρώτη συνέντευξη- καταγγελία άνδρα σε βάρος του τότε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου για σεξουαλική βία που αφορούσε το έτος 1995.

«... Έδειξα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέμα και κατάλαβα ότι ο κατηγορούμενος είχε μια δράση από παλιά. Και ένιωσα ότι πρέπει να κάνω μια μήνυση γιατί πέρασα κι εγώ τα ίδια. Έψαξα να βρω δικηγόρο για να με βοηθήσει» είπε ο 27χρονος ο οποίος λίγο αργότερα ανέφερε πως το 2011 «δεν είχα τα κότσια να κάνω μήνυση. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες, πρώτα θα σκότωναν εμένα και μετά τον ίδιο τον κατηγορούμενο».

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, το 2010 επειδή έμαθε από εξάδελφο του για «έναν ηθοποιό που γνώρισε στον Άγιο Παύλο και έψαχνε νεαρά άτομα για να τα κάνει ηθοποιούς» έστειλε αίτημα φιλίας στον Δημήτρη Λιγνάδη και εκείνος το δέχτηκε άμεσα. «Του έστειλα μήνυμα και του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Με πολλή χαρά είδα να μου απαντάει θετικά και να μου λέει ότι «είσαι πολύ όμορφος, είσαι κούκλος». Μου είπε να τα πούμε από κοντά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Αναφερόμενος στην πρώτη συνάντηση που είχε με τον κατηγορούμενο, το θύμα, είπε πως αυτή ήταν στο Αεροδρόμιο από όπου ζήτησε από τον καλλιτέχνη να πάει να πάρει τον ίδιο που επέστρεφε από την Αίγυπτο και φίλους του που είχαν πάει προς υποδοχή του.

«Ήρθε και μας πήρε από το αεροδρόμιο και πήγαμε στο Ολυμπιακό Χωριό που έμενα» είπε ο 27χρονος ο οποίος συνέχισε αναφέροντας πως όταν έφυγαν οι φίλοι του, ο Δημήτρης Λιγνάδης παρέμεινε στο σπίτι και έγινε πιο διαχυτικός απέναντι του: «Μου χάιδευε το κεφάλι. Μου έλεγε τι κούκλος που είσαι. Θα γίνεις γνωστός. Έτσι ξεκίνησαν όλα...».

Ο 27χρονος είπε πως όταν είδε πως ο ηθοποιός υιοθέτησε αμιγώς σεξουαλική συμπεριφορά, του είπε πως δεν του αρέσει αυτό που συμβαίνει και έτσι ο ηθοποιός έφυγε, με τον ίδιο να νιώθει ντροπή, όπως ανέφερε στο δικαστήριο.

Όπως είπε ο 27χρονος, η δεύτερη συνάντηση ήταν μετά το τέλος παράστασης που πήγε με φίλους του, προσκεκλημένος του καλλιτέχνη οπότε δέχθηκαν την πρόσκληση του ηθοποιού να πάνε στο σπίτι του. Εκεί τους κέρασε φαγητό, ποτά και τσιγάρα κάνναβης ενώ αργότερα, όπως κατέθεσε, τους πρότεινε να πάνε στο υπνοδωμάτιο. «Αυτό μου δημιούργησε ένα άβολο αίσθημα και αποφασίσαμε να φύγουμε», κατέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου ο 27χρονος είπε πως είχε εμπιστευθεί τον ηθοποιό τον οποίο «τον είχα δει σαν δάσκαλο δεν ήθελα να του λέω όχι».

Πρόεδρος: Αφού μας λέτε ότι μέχρι τότε δεν σας είχε «ανοίξει» κάποια πόρτα. Γιατί ήταν ο δάσκαλος σας και ο μέντοράς σας;

Μάρτυρας: Ένα 14χρονο όταν βλέπει μια παράσταση ενός γνωστού ηθοποιού, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα τον βάλει μέσα στο χώρο… Με έκανε να τον εμπιστευτώ. Για αυτό το λόγο τον εμπιστεύτηκα ότι μπορώ να πάω στο σπίτι του.

Πρόεδρος: Γιατί τον λέτε «δάσκαλο» αφού δεν σας είχε βοηθήσει;

Μάρτυρας: Εγώ περίμενα ότι θα γίνονταν, αυτόν το ρόλο είχε πάρει.

Πρόεδρος: Όμως επιμένατε και εσείς, είχατε πει ότι του στέλνατε και εσείς μηνύματα. Σε ποιους θα σας γνώριζε ο κατηγορούμενος;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι θα με πάει στον Ρουβά και στον Μαζωνάκη.

Πρόεδρος: Πέρασε ένας χρόνος δεν σας έκανε εντύπωση που δεν σας πήγε;

Μάρτυρας: Όχι πίστευα ότι θα με πήγαινε.

Ο 27χρονος περιέγραψε την ημέρα του βιασμού του στο σπίτι του κατηγορούμενου, τονίζοντας πως όλα έγιναν μετά από κατανάλωση ποτού και τσιγάρων και αφού ο ίδιος έχασε τις αισθήσεις του και αισθάνθηκε πλήρη αδυναμία, «δεν μπορούσα να σταθώ» είπε χαρακτηριστικά. Την επομένη, όπως είπε, ξύπνησε στο σπίτι του καλλιτέχνη ο οποίος έλλειπε. « Ήθελα να τρέξω να βγω έξω. Ντύθηκα πολύ γρήγορα, δεν τον είδα στο σαλόνι και άνοιξα την πόρτα και έφυγα. Δεν είπα σε κανέναν τίποτα, δεν ήξερα τι είχε συμβεί...».

Από την Έδρα δέχθηκε ερωτήσεις γιατί δεν πήγε σε γιατρό ώστε να διαπιστώσει τι ακριβώς του συνέβη και αν κινδύνευε η υγεία του. «Δεν με απασχόλησε η υγεία μου, με απασχόλησε η ψυχολογία μου, αυτό που είχα περάσει. Μου πήρε πολλά χρόνια να το διαχειριστώ μόνος αυτό το πράγμα. Επηρέασε τη φύση μου, άρχισα να νιώθω ενοχή, ότι εγώ έκανα κάτι λάθος, ότι δεν έπρεπε να τον έχω πάρει τηλέφωνο» απάντησε.

Συνεχίζοντας ο μάρτυρας την κατάθεσή του είπε πως ο κατηγορούμενος τον πήρε τηλέφωνο μετά από κάποιες μέρες «σαν να μην είχε γίνει κάτι» και ότι εκνευρισμένος του απάντησε «μη με ξαναπάρεις θα σου κάνω μήνυση. Μη με ενοχλήσεις άλλο». Σύμφωνα με τον 27χρονο, ο κατηγορούμενος ζητώντας του να μην τον μηνύσει, του ανέφερε πως είναι σοβαρά άρρωστος με καρκίνο στον λάρυγγα αλλά και ότι η μητέρα του είναι επίσης καρκινοπαθής.

«Τότε εγώ δεν είχα τα κότσια να κάνω μήνυση. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες, πρώτα θα σκότωναν εμένα και μετά τον ίδιο. Είπα να το κρατήσω μέσα μου. Έχω δικαιώματα, αλλά τότε δεν ήξερα πολλά.. Δεν θα μπορούσα να τον μηνύσω, τον φοβήθηκα. Ήθελα να τον σπρώξω μακριά».

Πρόεδρος: Τώρα που έχουν περάσει χρόνια, τι σκέφτεστε;

Μάρτυρας: Με εκμεταλλεύτηκε, μου ‘δώσε το μικρό ψαράκι για να με τραβήξει έξω, εκμεταλλεύτηκε την αθωότητά μου. Δεν είχα εμπειρίες από τίποτα και προφανώς αυτό το είδε και ήμουν το κατάλληλο θύμα..

Πρόεδρος: Έδειχνε ότι δεν είχε καταλάβει αυτό που του είχατε πει. Δεν σας φόβισε αυτό;

Μάρτυρας: Δεν σκέφτηκα ότι θα με βιάσει, ένα όχι είναι ένα όχι. Δεν ήξερα ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα παιδί, ότι και να έλεγε εγώ γέλαγα, δεν το έπαιρνα σοβαρά.

Ο μάρτυρας ανέφερε πως όταν είδε την φωτογραφία του κατηγορούμενου, αφού έλαβε δημοσιότητα η υπόθεση, συνειδητοποίησε πως όλα αυτά που συνέβησαν με τον Δημήτρη Λιγνάδη «ήταν ένας εφιάλτης που δεν ήθελα να σκέφτομαι».

