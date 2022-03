Κόσμος

Γαλλία - Μακρόν: υποψήφιος Πρόεδρος για δεύτερη θητεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, ζητώντας τη λαϊκή εντολή να ηγηθεί της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην ευρωζώνη εν μέσω των επιπτώσεων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και της πανδημίας Covid-19.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στον γαλλικό Τύπο.

Εάν τα καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος γάλλος πρόεδρος εδώ και δύο δεκαετίες που εξασφαλίζει την επανεκλογή του.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinionway/Kea Partners για την εφημερίδα Les Echos και το Radio Classique, ο Εμανουέλ Μακρόν θα είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών εξασφαλίζοντας το 56% των ψήφων κατά την ψηφοφορία του δεύτερου γύρου απέναντι στην Μαρίν Λεπέν.

Κατά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο Εμανουέλ Μακρόν πιστώνεται με το 27% των ψήφων και ακολουθεί η Μαρίν Λεπέν με 18%, η Βαλερί Πεκρές με 14%, ο Ερίκ Ζεμούρ με 12%.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Έλληνες στρατιώτες θα βρεθούν δίπλα της, εάν χρειαστεί

Δολοφονία Άλκη: Οι 12 κατηγορούμενοι - Φωτογραφίες και ονόματα

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη φωτογραφία της χωρίς μάσκα