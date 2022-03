Κοινωνία

Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης: Νεκρός τρόφιμος μετά από συμπλοκή

Ένας τρόφιμος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης (03.03.2022), κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ τεσσάρων τροφίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας προσπάθησε να απεμπλακεί από το επεισόδιο και πήδηξε στο κενό από παράθυρο πρώτου ορόφου, προσγειώθηκε με το κεφάλι του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτέρυγα νοσηλείας ασθενών με κορονοϊό. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

πηγή: thestival.gr

