Λάρισα: Βρέφος κατάπιε λαστιχάκι για τα μαλλιά

Κινητοποίηση καταγράφηκε νωρίτερα στο ΕΚΑΒ, όταν υπήρξε κλήση για κοριτσάκι ενός έτους στον Τύρναβo

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε πως το κοριτσάκι είχε καταπιεί λαστιχάκι για τα μαλλιά.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως έγινε εφικτό να βγάλουν το λαστιχάκι από το στόμα του βρέφους.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

