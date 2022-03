Οικονομία

Πλακιωτάκης - Τραυλού: πρώτη συνάντηση για την ναυτιλία

"Καυτή" η ατζέντα της συνάντησης του Υπ. Ναυτιλίας με το νέο ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Εθιμοτυπική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και αντιπροσωπείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών υπό την πρόεδρο της Μελίνα Τραυλού.

Ο κ. Πλακιωτάκης συνεχάρη τόσο την κ. Τραυλού, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης της ΕΕΕ που την συνόδευαν για την εκλογή τους, εκφράζοντας ταυτόχρονα την βεβαιότητα ότι οι δύο φορείς από κοινού μπορούν και πρέπει να διαχειριστούν σειρά θεμάτων που συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας των Ελλήνων.

Η κ. Τραυλού από την πλευρά της υπογράμμισε ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών παραμένει σταθερή στις προτεραιότητες της για μια εύρωστη και ανταγωνιστική ναυτιλία προς όφελος της χώρας και της εθνικής οικονομίας.



Κατά τη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική ναυτιλία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με έμφαση στα θέματα τα οποία σχετίζονται:

Με τη θεσμική βελτίωση της ναυτικής εκπαίδευσης και την δυνατότητα ενίσχυσης του αριθμού νέων σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας,

Τον προωθούμενο εκσυγχρονισμό του ευρύτερου πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λοιπών φορέων του Δημοσίου στο ναυτιλιακό τομέα,

Την ανάπτυξη της πλατφόρμας των λιμενικών υπηρεσιών της Ελλάδος, καθώς και

Τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο με έμφαση στο Ουκρανικό ζήτημα και τα νέα περιβαλλοντικά μέτρα για τη ναυτιλία.



Την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών συνόδευαν οι κκ Αντώνιος - Θωμάς Λαιμός αντιπρόεδρος ΕΕΕ, Δημήτρης Φαφαλιός γεν. γραμματέας ΕΕΕ, Νικόλαος Βενιάμης γεν. γραμματέας ΕΕΕ και Γιάννης Ξυλάς Ταμίας ΕΕΕ.

Εκ μέρους του ΥΝΑΝΠ στη συνάντηση συμμετείχαν: ο αρχηγός Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης, γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

