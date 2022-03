Αθλητικά

Euroleague: ο Νικ Καλάθης έγινε ο κορυφαίος πασέρ

Ποιον Έλληνα εκθρόνισε από την πρώτη θέση. Πόσοι διθενείς μας φιιγουράρουν στην κορυφαία δεκάδα της διοργάνωσης.

Στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων πασέρ στην Ιστορία της Euroleague, αναρριχήθηκε ο Νικ Καλάθης 6:34΄ πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, στην εν εξελίξει αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Μονακό στη Βαρκελώνη, για την 28η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο διεθνής γκαρντ της Εθνικής «εκθρόνισε» από τη σχετική λίστα τον Βασίλη Σπανούλη. Ο άσος της Μπαρτσελόνα με την ασίστ που μοίρασε στον Έξουμ και η οποία... μεταφράστηκε σε τρίποντο, έφτασε τις 1.608 σε 268 αγώνες, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον «Kill Bill», ο οποίος μετρούσε μέχρι σήμερα 1.607 σε 358 αγώνες.

Οι δέκα κορυφαίοι πασέρ στην Ιστορία της Euroleague:

ΝΙΚ ΚΑΛΑΘΗΣ (Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα) 268 1608 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός) 358 1607 Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Εστουντιάντες, Ρεάλ, ΤΣΣΚΑ, Αρμάνι) 324 1526 Τομά Ερτέλ (Κάχα Λαμποράλ, Εφές, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ) 247 1319 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ (Παναθηναϊκός) 278 1255 ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ (Φενερμπαχτσέ, Ολυμπιακός) 304 1230 Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ) 334 1219 Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ) 237 1126 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ (Ολυμπιακός, Μακάμπι, ΤΣΣΚΑ) 252 977 Μαρσελίνιο Ουέρτας (Κάχα Λαμποράλ, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια)