Κόσμος

Ζελένσκι για επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο: Η Ρωσία θέλει νέο Τσερνομπιλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο μήνυμα του Προέδρου της Ουκρανίας, μέσα από το οποίο κατηγόρησε τη Ρωσία για πυρηνική τρομοκρατία.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία», ότι ήθελε να «επαναληφθεί» η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ –όπου εκτυλίχθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία–, μετά τον βομβαρδισμό του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, του μεγαλύτερου του είδους στην Ευρώπη, από ρωσικά στρατεύματα, την ένατη ημέρα της εισβολής.

«Προειδοποιούμε όλο τον κόσμο για το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα εκτός της Ρωσίας δεν άνοιξε ποτέ πυρ εναντίον πυρηνικών εργοστασίων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το κράτος τρομοκράτης καταφεύγει τώρα στην πυρηνική τρομοκρατία», κατήγγειλε ο Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 166 σημεία

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Τσίπρας: Μέγα λάθος η αποστολή υλικού στην Ουκρανία