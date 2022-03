Κοινωνία

Χαλάνδρι: Εκκένωση πολυκατοικίας λόγω φωτιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραυματίες κατά την εκκένωση της φωτιάς σε όχημα σταθμευμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας.

Φωτιά ξέσπασε σε όχημα σταθμευμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας, στο Χαλάνδρι.

Το όχημα ήταν σταθμευμένο δίπλα στην είσοδο του συγκροτήματος πολυκατοικιών, με τα δεκάδες διαμερίσματα, στη συμβολή των οδών Ολυμπίου και Κορινθίας.

Λόγω της φωτιάς εκκενώθηκαν 24 διαμερίσματα, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε στο μπαλκόνι της, λόγω πανικού.

Ένας άνδρας επίσης, υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 166 σημεία

Ζελένσκι για επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο: Η Ρωσία θέλει νέο Τσερνομπιλ

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Τσίπρας: Μέγα λάθος η αποστολή υλικού στην Ουκρανία