Κόσμος

Πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια: Η φωτιά έσβησε, οι αντιδράσεις “άναψαν” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του ΝΑΤΟ ζητεί η Ουκρανία, έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητεί το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατασβέστηκε από τους πυροσβέστες που έφθασαν νωρίτερα και άρχισαν να επιχειρούν επιτόπου η φωτιά που είχε ξεσπάσει εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού σε μέρος των εγκαταστάσεων του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου του είδους στην Ευρώπη, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και «εξουδετερώθηκε στις 06:20», διευκρίνισε η ουκρανική υπηρεσία μέσω Facebook.

Ο ουκρανός υπουργός Ενέργειας, ο Χέρμαν Χαλούσενκο, αξίωσε επέμβαση του NATO, το βομβαρδισμό του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου.

Αυηρότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης επέμβασης του NATO και χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο κ. Χαλούσενκο μέσω Facebook.





Ο ουκρανός υπουργός ανέφερε ακόμη ότι συζήτησε τηλεφωνικά με την αμερικανίδα υπουργό Ενέργειας Τζένιφερ Γκράνχολμ και ζήτησε να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη απορρίψει το συγκεκριμένο αίτημα της κυβέρνησης του Κιέβου.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές καταστροφές στην ιστορία της ανθρωπότητας», σύμφωνα με τον κ. Χαλούσενκο.

Η κυρία Γκράνχολμ επιβεβαίωσε μέσω Twitter τη συνδιάλεξη με τον ουκρανό ομόλογό της.

«Μόλις μίλησα με τον ουκρανό υπουργό Ενέργειας σχετικά με την κατάσταση στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εργοστάσιο είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνες και πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε η υπουργός του Τζο Μπάιντεν.

Πρόσθεσε ότι οι αντιδραστήρες της εγκατάστασης προστατεύονται από ισχυρά περιβλήματα για την αποτροπή της διαρροής ραδιενέργειας και έκλεισαν με ασφάλεια.

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητεί ο Μπόρις Τζόνσον

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατήγγειλε τις «ανεύθυνες ενέργειες» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, που «απειλούν την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης».

Έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο κ. Τζόνσον έκανε γνωστό ότι πρόκειται να ζητήσει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσα «στις επόμενες ώρες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Εκκένωση πολυκατοικίας λόγω φωτιάς (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Τσίπρας: Μέγα λάθος η αποστολή υλικού στην Ουκρανία