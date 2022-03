Κοινωνία

Απαγωγή από Ντράφι: Ελεύθερος ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας που είχε απαχθεί από το Ντράφι αφέθηκε ελεύθερος. Τα πρώτα στοιχεία.

Ελεύθερος αφέθηκε, πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο επιχειρηματίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων που είχε απαχθεί από άγνωστα άτομα, στις 29 Δεκεμβρίου, στο Ντράφι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο επιχειρηματίας φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του.

Σημειώνεται, ότι οι απαγωγείς ζητούσαν λύτρα περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ για να τον αφήσουν ελεύθερο.

Έως αυτήν την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο επιχειρηματίας πρόκειται να καταθέσει σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

