Πόλεμος στην Ουκρανία - Times: τρεις απόπειρες δολοφονίας κατά του Ζελένσκι

Όπως αναφέρουν οι Times, τον Ουκρανό πρόεδρο προσπάθησαν να δολοφονήσουν τρεις φορές οι Ρώσοι την προηγούμενη εβδομάδα.

Όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία, μαίνεται και μάλιστα με τον φόβο ενός πυρηνικού ολέθρου να είναι προ των πυλών, η εφημερίδα Times του Λονδίνου, έκαναν μία αποκάλυψη σχετικά με απόπειρες δολοφονίας των Ρώσων κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο, οι απόπειρες δολοφονίας αυτές απετράπησαν καθώς Ρώσοι που διαφωνούν με τον πόλεμο στην Πυκρανία, μοιράστηκαν τις πληροφορίες με τις ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, η μία από τις απόπειρες έγινε από τη γνωσή για την παραστρατιωτική της δράση, ομάδα Wagner που σε περίπτωση επιτυχίας της, η Μόσχα θα μπορούσε να αρνηθεί κάθε ανάμιξη με το σχέδιο δολοφονίας του Ουκρανού προέδρου.

Όπως δήλωσε πηγή στους Times: «Θα το έκαναν με μια υψηλού επιπέδου προετοιμασίας αποστολή κάτι που οι Ρώσοι θα ήθελαν να μπορούσαν να το αρνηθούν. Ο «αποκεφαλίσμος» του επικεφαλής ενός κράτους είναι μια τεράστια αποστολή».

Όπως αναφέρει ακόμη το δημοσίευμα και το Σάββατο, απετράπη μια ακόμη απόπειρα αυτή τη φορά από ομάδα Τσετσένων που εντοπίστηκαν στα περίχωρα του Κιέβου κοντά στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

