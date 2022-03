Κόσμος

Ουκρανία: Στον έλεγχο των Ρώσων το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Η ανακοίνωση των τοπικών Αρχών μετά την επίθεση και τη φωτιά στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

"Το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων", ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πρόσθεσαν ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιστη της λειτουργίας ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν στο πυρηνικό εργοστάσιο τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτίριό του. Η φωτιά κατασβέστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Την ίδια ώρα, οι συναγερμοί ηχούν και πάλι στο Κίεβο, όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα και επιβεβαίωσε Έλληνας κάτοικός του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Η Μαριούπολη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και υφίσταται σφοδρά πλήγματα, αναφέρεται σε επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

"Η Μαριούπολη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά έχει πιθανόν περικυκλωθεί από ρωσικές δυνάμεις", σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

"Οι αστικές υποδομές της πόλης υφίστανται σφοδρά πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις", προσθέτει.

