Κούγιας στο “Πρωινό” για δίκη Λιγνάδη: η χοντροκομμένη κατασκευή θα καταρρεύσει

Όλα όσα ανέφερε στην κάμερα του "Πρωινού" ο Αλέξης Κούγιας σχετικά με τη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη.

Με αφορμή τη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, ο συνήγορος υπεράσπισης, Αλέξης Κούγιας, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την την υπόθεση και τη δίκη.

Αρχικά ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας: «Ήδη από εχθές έγινε αντιληπτό ποιος οργάνωσε όλη αυτή την ιστορία που εμφανίστηκε ψεύτικα ως δικηγόρος στην υπόθεση ο Κυπαρισσόπουλος αυτός και καθόταν στη θέση των δικηγόρων και μάλιστα η κυρία Κουρτέση είπε ότι είναι συνεργάτης της. Και όταν εμείς αναδείξαμε πως δεν είναι δικηγόρος, αλλά είναι ιδιωτικός υπάλληλος, τότε, είπε πως είναι ο μηνυτής, μιας μηνύσεως που αφορά πριν 25 χρόνια που δεν έχει κανένα ποινικό ενδιαφέρον… Εκείνο λοιπόν το οποίο αρχίζει να φαίνεται είναι ότι αυτή η χοντροκομμένη κατασκευή, θα καταρρεύσει και ήδη απο τη διαδικασία εχθές και τις ερωτήσεις μόνο του δικαστηρίου, καταλαβαίνει όποιος είναι αντικειμενικός ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για όσους έφτιαξαν αυτή τη σκευωρία.»

Όσον αφορά τα όσα είπε η Τζεφ Μοντάνα ο κ Κούγιας ανέφερε: «Κι εγώ δεν γνώριζα ποιος είναι ούτς γνώριζα το πραγματικό του όνομα, βλέπω έναν δίμετρο εδώ πέρα και δεν ντρέπεται να λέει ότι ο Λιγνάδης τον βίασε πριν από χρόνια. Να λέει ότι είναι μάρτυρας στην υπόθεση, καμία σχέση δεν έχει με την υπόθεση. Έμαθα ότι το επώνυμό του είναι Ασημακόπουλος, δεν είναι στον κατάλογο των μαρτύρων και δεν έχει εξεταστεί και ποτέ.»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις έντονες απαντήσεις στα όσα δήλωσε για τους διεμφυλικούς από διάφορα πρόσωπα όπως η Μαίρη Συνατσάκη και είπε χαρακτηριστικά: "Ποια είναι η κυρία, δεν την γνωρίζω... Δεν την έχω δει ουτε σε φωτογραφία. Όπως και τη λέξη διεμφυλικός, δεν τη γνώριζα. Έχει οικογένεια αυτή η κυρία Συνατσάκη; Ελπίζω να είναι φυσιολογική στη ζωή της."

Σύμφωνα επιπλέον, με τις πληροφορίες της Κέλλης Χεινοπώρου, φαίνεται πως υπάρχουν συνομιλίες, με τον καταγγέλοντα από την Αίγυπτο, Αλί, που επιβεβαιώνουν τη γνωριμία τους, κάτι που αρνείται ο Δημήτρης Λιγνάδης.

Απάντηση στις δηλώσεις του κ Κούγια που τον ανέφεραν έκανε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος μετά τις δηλώσεις σχετικά με το ότι έκανε "καριέρα" ξανά με διαφημίσεις μετά την υπόθεση Λιγνάδη, είπε πως θα επικοινωνήσει μετους νομικούς συμβούλους του σωματείου και θα σκεφτεί αν θα κινηθεί νομικά εναντίον του Αλέξη Κούγια.

