Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν λαϊκές και αγορές για Σαρακοστιανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα λειτουργήσουν η Αγορά του Ρέντη και η Βαρβάκειος, μίνι μάρκετ, ιχθυοπωλεία και φούρνοι την Καθαρά Δευτέρα και την Κυριακή.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας ενώ οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τα σαρακοστιανά τους ψώνια και στην Αγορά του Καταναλωτή στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στου Ρέντη, που θα είναι συνεχώς ανοικτά τα μαγαζιά από την Κυριακή μέχρι το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας ενώ ανοικτή θα είναι και η Βαρβάκειος στο κέντρο της Αθήνας. Τα αρτοποιία μένουν επίσης ανοιχτά για την παραδοσιακή λαγάνα, αλλά και τα ζαχαροπλαστεία. Κανονικά λειτουργούν και τα μίνι μάρκετ και τα ισχυοπωλεία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαιών Αγορών: «με επάρκεια σαρακοστιανών εδεσμάτων εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλές τιμές οι λαϊκές αγορές στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι έτοιμες να υποδεχτούν όλους τους καταναλωτές που σταθερά τις επιλέγουν και την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής.

Παρά τις συνεχείς ανατιμήσεις σε μία σειρά αγαθών στην ελληνική αγορά, οι πωλητές των λαϊκών επιλέγουμε για τους πάγκους μας, προϊόντα που ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα τους, την ιδιαίτερη νοστιμιά τους και όπως πάντα, για τις χαμηλές τους τιμές.

Έτσι στη λαϊκή αγορά της γειτονιάς τους οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν μέσα από μία μεγάλη ποικιλία θαλασσινών, σαρακοστιανών εδεσμάτων, φρέσκων φρούτων και λαχανικών τα προϊόντα εκείνα που επιθυμούν να βάλλουν στο οικογενειακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Για ακόμα μία φορά λοιπόν οι λαϊκές αγορές στέκονται δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή, προστατεύοντας όχι μόνο το εισόδημά του αλλά και την υγεία του, τηρώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης όλα τα μέτρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Στο μεταξύ στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΚΑΑ έχει αναρτηθεί το ωράριο των καταστημάτων της Αγοράς του Καταναλωτή για τις μέρες από 5 Μαρτίου 2022 έως και 8 Μαρτίου 2022 από όπου προκύπτει ότι ο φούρνος και τα ιχθυοπωλεία θα παραμείνουν ανοικτά όλο το βράδυ μέχρι το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Απαγωγή από Ντράφι: Ελεύθερος ο επιχειρηματίας

Ουκρανία – Ουσμάνοφ: Το γιοτ του Ρώσου ολιγάρχη κατασχέθηκε στην Γερμανία



Ουκρανία: Στον έλεγχο των Ρώσων το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια