“Το Πρωινό” - Δολοφονία στην Ανδραβίδα: “η γιαγιά δεν γνωρίζει ότι έχασε κόρη και εγγόνια”

Συγκλονίζουν όσα αποκαλύπτει στο "Πρωινό" η ξαδέρφη της 37χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε με την οικογένειά της στην Ανδραβίδα.

Η άγρια δολοφονία στην Ανδραβίδα, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως.

Μία γυναίκα, ο σύντροφός της και τα δύο τους παιδιά βρήκαν φρικτό θάνατο με τον βασικό ύποπτο να μην έχει εντοπιστεί ακόμη.

Όπως αποκάλυψε η ξαδέρφη της 37χρονης στην εκπομοπή "Το Πρωινό", τους έκοβε το ρεύμα για να μπορέσει να πληρώσει τα ενοικια που χρωστούσε.

«Η αδερφή της την έψαχνε και ήταν η πρώτη που έλεγε ότι ο σπιτονοικοκύρης είναι αυτός που τους το έκανε αυτό. Αυτός τους έκοβε το ρεύμα και τους έκανε πάρα πολλά προβλήματα χωρίς να σέβεται ότι υπάρχουν μωρά παιδιά.»

Όσον αφορά για το εάν η οικογένειά της γνωρίζει τι έχει συμβεί η ίδια λέει πως «ο μπαμπάς της γνωρίζει με πολλά ερωτηματικά. Η μαμά της αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου γνώση ότι έχει χάσει και τα εγγόνια και το παιδί. Γνωρίζουν μόνο για τον γαμπρό τους και ότι η κόρη τους είναι στο νοσοκομείο. Ο παππούς της έχει υποστεί και κάποιο εγκεφαλικό από το σοκ.»

Τέλος ανέφερε πως το 11χρονο παιδί που έμεινε μόνο του έχει υποστεί σοκ και ότι αυτό που θέλει «είναι να ταφούν τα σώματά τους με αξιοπρέπεια σπίτι τους όπως αυτό τους αξίζει και όχι όπως θανατώθηκαν»

