Δένδιας για Ουκρανία: Η σοβαρότερη απειλή στον 21ο αιώνα

Ο Υπουργός Εξωτερικών για την επικρατούσα κατάσταση στην Ουκρανία.

H παρούσα κατάσταση στην Ουκρανία αποτελεί τη σοβαρότερη πρόκληση για το κράτος του διεθνούς δικαίου στον 21ο αιώνα, όπως ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας σημείωσε: «Η Ελλάδα, ως ζήτημα αρχής, είναι πάντα υπέρ του διεθνούς κράτους δικαίου. Και φυσικά, η παρούσα κατάσταση στην Ουκρανία αποτελεί τη σοβαρότερη πρόκληση για το κράτος του διεθνούς δικαίου στον 21ο αιώνα.

Στη σημερινή μας συζήτηση στο ΝΑΤΟ πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση, με πολύ κατάλληλο τρόπο, με πλήρη ενότητα και με πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο.

Εκτός από αυτό, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει μία σημαντική μειονότητα 150.000 ανθρώπων γύρω από τη Μαριούπολη στην Ουκρανία. Νοιαζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Την ώρα που μιλάμε, υπάρχει το "Νόστος 3", η τρίτη μας επιχείρηση εκκένωσης. Νοιαζόμαστε και προσευχόμαστε για τους συμπατριώτες μας».

Στο πλαίσιο της συνάντησης ΥΠΕΞ ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε μια τυπική κοινωνική χειραψία με τον Τούρκο ομόλογο του Μεβλούτ Τσαβούσουγλου.

