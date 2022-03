Life

“Η Φάρμα”: απρόβλεπτο τριήμερο με… πρόταση γάμου (εικόνες)

Πολλές ανατροπές που προκαλούν αναταράξεις, μια δυνατή μονομαχία και μια έντονη εβδομάδα για τους παίκτες της “Φάρμας” του ΑΝΤ1, που προβάλλεται σε νέα ώρα.

Ένα απρόβλεπτο τριήμερο ξεκινά απόψε για τη «ΦΑΡΜΑ».

Με έντονη την απουσία της Αθανασίας, οι παίκτες καλούνται να επιλέξουν στρατόπεδα και να κάνουν νέες μηχανορραφίες. Ένας αργαλειός, λίγες πατάτες, αλλά και η «στρατηγική του πόνου» μονοπωλούν τις συζητήσεις ανδρών και γυναικών. Μία μονομαχία που θα παρακολουθήσουν όλοι με κομμένη την ανάσα, αλλά και μία… πρόταση γάμου γράφουν τον επίλογο αυτής της εβδομάδας που τα έχει όλα: φωνές, γκρίνιες, αδρεναλίνη, παρασκήνιο, συμμαχίες, αλλά και ρομάντζο.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 23:30

Μετά την αποχώρηση της Αθανασίας, όλοι αισθάνονται έντονα την απουσία της.

Ο Κουτσαβάκης δείχνει να έχει αλλάξει πάλι ρότα. Νιώθει πιο κοντά στον Γιάννη, δείχνει πρόθυμος να συμμετέχει στις δουλειές στη ΦΑΡΜΑ και δηλώνει έτοιμος για τον ΤΕΛΙΚΟ.

Οι περισσότεροι παίκτες πιστεύουν ότι η Αθανασία έχει επιλέξει για νέο ΑΡΧΗΓΟ κάποιον από την τριάδα ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ, ΜΑΝΟY, ΒΑΣΙΛΗ. Και ο Αστρινός, όμως, πιστεύει ότι μπορεί η ΑΡΧΗΓΙΑ να περάσει στα δικά του χέρια. Έχουν πέσει μέσα στις προβλέψεις τους;

Πριν οι παίκτες ανοίξουν το γράμμα της Αθανασίας, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τους ανακοινώνει ότι η θέση του ΑΡΧΗΓΟΥ ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο. Από αυτή την εβδομάδα, ο ΑΡΧΗΓΟΣ & Ο ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΟΣ του θα έχουν έξτρα προμήθειες, που δεν επιτρέπεται να μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα.

Η νέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ έχει άρωμα παράδοσης. Οι παίκτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το μαλλί που έχουν, ήδη, επεξεργαστεί και να δημιουργήσουν κουρελούδες με τη βοήθεια ενός αργαλειού. Για ποιο λόγο αντιδρά ο Αστρινός με τη νέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ; Και τι του λέει ο ΑΡΧΗΓΟΣ και η υπόλοιπη ομάδα;

Ποιοι από τους παίκτες θέλουν να πάρουν την ΑΣΥΛΙΑ γιατί πιστεύουν ότι βρίσκονται μέσα στις επιλογές του νέου ΑΡΧΗΓΟΥ, για τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ; Θα είναι ο Κουτσαβάκης για 2 η συνεχόμενη εβδομάδα ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ; Και ποιον θα ήθελε για αντίπαλό του σε αυτήν την περίπτωση;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 00:15

Ο Μάνος γκρινιάζει για τις δουλειές του σπιτιού, γιατί όλοι έχουν χαλαρώσει και δεν πλένουν ούτε τα πιάτα. Από την άλλη, ο Κουτσαβάκης έχει πολλή όρεξη για δουλειά και έχει αποφασίσει να φτιάξει μια καρέκλα για τον Γιάννη.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ προβληματίζεται για τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ. Συζητάει με τον Μάνο και του λέει ότι έχει αποφασίσει να τη δώσει σε άντρα γιατί έχουν μείνει 3 γυναίκες. Η ίδια συζήτηση γίνεται και με τον Βασίλη.

Ο Μιχάλης λέει στον Βασίλη ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ.

Ο Κουτσαβάκης φαίνεται ότι τα έχει βρει με τον Αστρινό, σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που οι υπόλοιποι έχουν αρχίσει να τους φωνάζουν «φιλενάδες».

Και μιας και οι εντάσεις έχουν σταματήσει να δημιουργούνται από τον Κουτσαβάκη, βρέθηκε νέο πεδίο σύγκρουσης.

Τα αίματα ανάβουν από το τραπέζι για τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ και η ιστορία… συνεχίζεται! Η Σάσα νιώθει προσβεβλημένη από τα λόγια του Αστρινού, ότι όσοι έχουν περάσει από τον ΑΧΥΡΩΝΑ δεν ήταν άξιοι να μείνουν στη ΦΑΡΜΑ.

Ο Γιάννης σχολιάζει ότι κάποιοι ακολουθούν τη «στρατηγική του πόνου» για να αποφύγουν τον ΑΧΥΡΩΝΑ.

Σε ποιον θα δώσει, τελικά, τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ ο ΑΡΧΗΓΟΣ;

Η Σάσα κάνει παράπονα γιατί κάποιος έφαγε μια από τις πατάτες της. Ο Μάνος της λέει, μετά από κάποια ώρα, ότι ήταν αυτός. Ο Γιάννης, όμως, το κάνει θέμα γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σωστό κάποιος να παίρνει τα πράγματα του άλλου χωρίς να ρωτάει και ο Μάνος αισθάνεται προσβεβλημένος.

Ο Μάνος με αφορμή την «προσβολή» ζητάει από τη Σάσα, τον Κουτσαβάκη και τη Μαρία να ψηφίσουν τον Γιάννη.

Θα ακολουθήσουν τη συμφωνία οι υπόλοιποι; Ποιος θα είναι ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 00:15

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ μένει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της αποστολής, όμως, είναι δυσαρεστημένος με αυτά που βλέπει σε στάβλους και μποστάνι. Τελικά, θα πάρουν το ΕΠΑΘΛΟ;

Στο συμβούλιο πριν τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, υπάρχει ένταση ειδικά ανάμεσα στη Μαρία και τον Γιάννη, για ακόμα μια φορά.

Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα φορτισμένη και το αποτέλεσμα καθοριστικό για τις εξελίξεις στη ΦΑΡΜΑ.

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

Η αδρεναλίνη της ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ δίνει τη θέση της στον ρομαντισμό μιας απρόβλεπτης πρότασης γάμου.