“Ήλιος” - Νέα επεισόδια σε νέα ώρα προβολής (εικόνες)

Νέα πρόσωπα, ανατροπές και καταιγιστικές εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, που θα προβάλλεται σε νέα ώρα.

Τέσσερις φορές την εβδομάδα και σε νέα ώρα μεταδίδεται πλέον η σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1.

Τα επεισόδια προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:30.

Από την Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου στις 21:00, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει, αποκλειστικά για την ελληνική τηλεόραση, την πολυσυζητημένη κωμική/σατιρική σειρά του 2015 «Υπηρέτης του Λαού» («Servant Of The People»), την οποία υπογράφει, ως δημιουργός και πρωταγωνιστής, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της σειράς...

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 112

Ο Παύλος προβληματίζεται μετά τις πληροφορίες που μαθαίνει για τη Λεϊλά και αρχίζει να αμφιβάλλει για τα όσα του είπε η ίδια. Ο Αχιλλέας επιστρέφει στον Χρήστο κλειστό τον φάκελο με τα αποτελέσματα του dna του Μάνου κρύβοντάς του ότι ο ίδιος τα έχει δει. Ο Χρήστος είναι πολύ κοντά στο να πιάσει την σπείρα που κρύβεται πίσω από την διάρρηξη στο σπίτι του. Ένα μήνυμα που παίρνει, όμως, τον κάνει να διστάζει, ανησυχώντας για την ασφάλεια της Σοφίας. Ο Νικήτας, μετά την τυχαία συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο, αποφασίζει να μην πει τίποτα στη Λήδα και να τον συναντήσει μόνος του δείχνοντάς του το βιβλίο της Μαρίας με την αφιέρωσή του. Ο Ιάσωνας καταλαβαίνει ότι η Μυρτώ επισκέφτηκε την Ελένη και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Η Εύα έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μάνο και, νομίζοντας ότι είναι ο Στέφανος, κάνει κάτι που θα την οδηγήσει στην Αστυνομία. Η Αθηνά ακούει τυχαία τον Αχιλλέα να αποκαλύπτει κάτι σοκαριστικό στον Χρήστο…

ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 113

Η Αθηνά, μετά το πρώτο σοκ που επιβεβαιώνει τους φόβους της, αποφασίζει να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον χειρότερο εφιάλτη της. Η Ελπίδα και ο Χρήστος, βέβαιοι πια ότι ο Μάνος και ο Στέφανος είναι το ίδιο πρόσωπο, ζητούν επίσημα από τον Μάνο να κάνει τεστ dna… Η αντίδρασή του θα τους προκαλέσει πολλά ερωτηματικά. Ο Νικήτας προσεγγίζει τον Κωνσταντίνο προκειμένου να βοηθήσει την Λήδα να βρει τι την συνδέει τελικά με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Παύλος υπόσχεται στη Λεϊλά να την βοηθήσει να πάρει την κόρη της πίσω… Όλα θα ανατραπούν, όταν καταλάβει ότι η κόρη της Λεϊλά είναι το παιδί που θέλει να υιοθετήσει η Αλίκη…

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 114

Ο Παύλος αντιμετωπίζει δίλημμα για το αν θα μιλήσει στην Αλίκη για την επιστροφή της μητέρας της Αζίζα… Η Αλίκη έχει μια συνάντηση που θα τη σοκάρει και θα ανατρέψει για άλλη μια φορά τη ζωή της, αλλάζοντας πολλές ισορροπίες. Η Μυρτώ πιέζει τον Ιάσωνα να βρεθούν ξανά κι εκείνος αποφασίζει να πει όλη την αλήθεια στην Ελένη για όσα συνέβησαν στο Λονδίνο. Η Λήδα δυσκολεύεται να αποφασίσει αν θα συναντήσει ή όχι τον Κωνσταντίνο, ενώ η συμπεριφορά της αρχίζει να προβληματίζει τον Αντώνη. Η Νέλλη συνεχίζει τις ετοιμασίες για το γάμο της με το Σπύρο, αγνοώντας το ψέμα που της έχει πει εκείνος. Οι αποκαλύψεις για τον Μάνο διαδέχονται η μία την άλλη με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή…

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 115

Η Αλίκη, σοκαρισμένη απ’ την ξαφνική επίσκεψη της Λεϊλά, ζητάει τη βοήθεια του Χρήστου. Οι πληροφορίες που παίρνει για αυτή τη γυναίκα την ανησυχούν ακόμη περισσότερο. Όταν μαθαίνει ότι ο Παύλος γνώριζε ήδη για την επιστροφή της, συγκρούεται μαζί του, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και την Αζίζα που δείχνει να μην την εμπιστεύεται πια… Η Ελένη σοκάρεται απ’ την ομολογία του Ιάσωνα. Ο Σπύρος, λίγα λεπτά πριν τον γάμο του με την Νέλλη, της ομολογεί το ψέμα που της έχει πει για τον Μιχάλη…

#Hlios

