“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: μαγευτικό show το Σάββατο (εικόνες)

Εντυπωσιακές εμφανίσεις, ριψοκίνδυνα νούμερα, ταχυδακτυλουργικά κόλπα και πολλές εκπλήξεις θα “παρελάσουν” από τις οθόνες μας.





Το Σάββατο 5 Μαρτίου, το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» θα είναι εντυπωσιακό, γεμάτο φαντασία και τόλμη.

Το διασημότερο σόου στον πλανήτη θα φιλοξενήσει από επικίνδυνες φωτιές και κοστούμια LED, μέχρι την ελληνική μουσική παράδοση και το «πάντρεμα» της Γωγούς Τσαμπά με την Aretha Fraklin!

Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα θα τα… δουν όλα, και θα περάσουν μπροστά από τα μάτια τους μοναδικές και απρόβλεπτες εμφανίσεις, ενώ θα δώσουν και ένα Golden Buzzer που θα μας καθηλώσει!

Ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος δίνουν χιούμορ και ατάκες στη βραδιά, ενώ οι οντισιόν για το ποιος από όλους θα βρεθεί πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ συνεχίζονται και οι συμμετέχοντες ανεβαίνουν στη σκηνή με σκοπό να περάσουν στους φετινούς ημιτελικούς του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Τι συμβαίνει όταν το φως χορεύει στο ρυθμό της μουσικής και ένα τραγούδι έχει άρωμα… καφέ; Πώς εκφράζεται ένας 14χρονος μέσα από το δημοτικό τραγούδι; Πόσους άσσους κρύβει ένας μάγος στο μανίκι του; Τι μπορεί να θέλει στη σκηνή του σόου ένας άντρας ντυμένος με στολή γιατρού;

Αυτό το Σάββατο, roller skate, τραπουλόχαρτα, φωτιές, εναέριοι γάντζοι και όχι μόνο, έρχονται στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», σε ένα επεισόδιο που δεν έχει προηγούμενο!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Senior Producer : Βασίλης Κοτρωνάρος

: Βασίλης Κοτρωνάρος Showrunner : Περικλής Ασπρούλιας

Περικλής Ασπρούλιας Σκηνοθεσία : Περικλής Βούρθης

: Περικλής Βούρθης Βοηθός Σκηνοθέτις : Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου

: Ευδοκία Χατζηιγνατιάδου Αρχισυνταξία : Νίκος Νάνος

: Νίκος Νάνος Οργάνωση Παραγωγής : Δημήτρης Κοντογιάννης

: Δημήτρης Κοντογιάννης Διεύθυνση Παραγωγής: Μιχάλης Στεφάνου

