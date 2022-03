Life

“Το Πρωινό” - Καλυβάτσης: Είχα δύο χρόνια να δουλέψω (βίντεο)

Όλα όσα είπε ο Σωτήρης Καλυβάτσης στο Πρωινό, για τις καταγγελίες στον χώρο του θεάτρου, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τον Αρκά.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ο ηθοποιός, σχολίασε μεταξύ άλλων τις καταγγελίες που βαραίνουν πρόσωπα του θεάτρου, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία δύο χρόνια.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «όποιος αποδειχτεί ότι είναι πραγματικά ένοχος να πάει από εκεί που ήρθε, η μάνα μου η ίδια να ήταν.»

Όσον αφορά για το εάν μετά την καταδίκη ανθρώπων θα μπορούσαν να συνεχίσουν την καριέρα τους, είπε πως είναι δύσκολο κάτι τέτοιο, ακόμη και πριν την καταδίκη ο κόσμος έχει δείξει το τι θα πράξει.

Όσον αφορά την υπόθεση μεταξύ της Σοφίας Παυλίδου και του Μάνου Παπαγιάννη, δήλωσε πως έχει κληθεί ως μάρτυρας και είπε χαρακτηριστικά: «εγώ άκουσα έναν λεκτικό διαπληκτισμό και μετά ένα «μπαμ». Όταν ανέβηκα στο καμαρίνι της Σοφίας, είδα τη Σοφία πεσμένη και τον Μάνο να κατεβαίνει.»

Σχετικά με το εάν στο θέατρο συζητούν για τα θέματα όπως του Λιγνάδη και του Φιλιππίδη είπε: « Εγώ έχω δύο χρόνια να δουλέψω στο θέατρο λόγω των συνθηκών, δεν υτα συζητάμε, μπορεί να πούμε κάτι αλλά κοιτάζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτά τα δύο χρόνια είπε: «Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω φίλους. Ζω με φίλους, αυτή είναι η κληρονομιά μου.»

Στη συνέχεια μίλησε και για τον Αρκά και για τη συνεργασία του, αποκαλύπτωντας πως ουτε εκείνος τον έχει δει ποτέ.

