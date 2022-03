Πολιτική

Μητσοτάκης από Σύρο: Τα εργαστήρια δεξιοτήτων η σημαντικότερη παρέμβασή μας στο σχολείο

Στο Δημοτικό Σχολείο Βάρης Μάννα Σύρου βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμα που έστειλε.

«Τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι η σημαντικότερη παρέμβαση που κάναμε το σχολείο, και δίνουμε δυνατότητα για αυτονομία στους δασκάλους, στο σχολείο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Δημοτικό Σχολείο Βάρης Μάννα Σύρου.

Γενικότερα αναφέρθηκε στις καινοτομίες που εισάγονται στη φιλοσοφία λειτουργίας του σχολείου, στα σχολικά προγράμματα και στη λειτουργία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, αλλαγές που ευθυγραμμίζουν το σχολείο με τις επιταγές του 21ου αιώνα.

«Η πολιτική μας πάντα ήταν να ενισχύουμε τις διευθύνσεις των σχολείων και πιστεύω ότι εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα πώς πρέπει να λειτουργήσει το σχολείο και να μη χρειάζεται να παίρνετε την άδεια του Υπουργείου Παιδείας για οποιαδήποτε καινοτομία θέλετε να εισάγετε. Και αφού έχετε και εξαιρετική συνεργασία με τους γονείς , που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτονομία σε σχολική μονάδα», επισήμανε ο πρωθυπουργός

«Εξάλλου -όπως ξέρετε- κάναμε και μόνιμους διορισμούς μετά από παραπάνω από μια δεκαετία, καλύψαμε έτσι ένα κενό μεγάλο που υπήρχε», πρόσθεσε, ενώ αναφέρθηκε και στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Από αύριο δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα σε εξωτερικό χώρο. Και πιστεύω ότι και σύντομα θα απαλλαγούμε από τις μάσκες εντός της τάξης γιατί ξέρω ότι ήταν μεγάλος μπελάς και δύσκολο για εσάς και μπράβο σας που τα καταφέρατε να είστε τόσο πειθαρχημένοι αλλά νομίζω ότι τελειώνει πια η πανδημία και θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά οι μαθητές στο σχολείο Βάρης Μάννα μαθαίνουν προγραμματισμό (coding), συμμετέχουν σε προγράμματα φιλαναγνωσίας και ανακύκλωσης, παρακολουθούν εργαστήρια που εστιάζουν σε βιβλία σχετικά με τη Μικρασιατική Καταστροφή, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από το 1922, ενώ συμμετέχουν και στη δράση «Οι γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Ερμούπολης.

Οι έξι τάξεις του Δημοτικού Βάρης Μάννα Σύρου υλοποιούν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που έχουν θεσμοθετηθεί. Οι υποθεματικές τους, που εντάσσονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε διάφορα στάδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυμαίνονται από την Οδική Ασφάλεια και τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση έως τις Φυσικές Καταστροφές και την Πολιτική Προστασία και από την STEM Εκπαιδευτική Ρομποτική και την Επιχειρηματικότητα έως τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εθελοντισμό.

Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι τα παιδιά να καλλιεργήσουν πολύτιμες δεξιότητες και να αποκτήσουν τριβή με σημαντικές θεματικές για τη ζωή και την κοινωνία, ήδη από τα χρόνια του νηπιαγωγείου. Αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της κατάρτισης των μαθητών και ταυτόχρονα η ανάπτυξη κριτικού και πολυδιάστατου τρόπου σκέψης, συνδυάζοντας γνώσεις από πολλά διαφορετικά πεδία, σε ένα περιβάλλον ομάδας.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι οργανωμένα με βάση τέσσερις μεγάλες θεματικές ενότητες: «Ζω καλύτερα», «Φροντίζω το περιβάλλον», «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ» και «Δημιουργώ και καινοτομώ», και η κάθε μία υποδιαιρείται σε υποθεματικές που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων.

Ένα νέο σχολικό συγκρότημα για τον 21ο αιώνα

Η σχολική μονάδα Βάρης Μάννα Σύρου στεγάζεται σε νεόδμητες εγκαταστάσεις, οι οποίες εγκαινιάστηκαν τη σχολική χρονιά 2020-21. Χάρη στην κατασκευή του νέου διδακτηρίου ήταν δυνατή η ενοποίηση του έως τότε διεδρικού σχολείου, το οποίο λειτουργούσε τρεις τάξεις στην περιοχή του Μάννα και τρεις στη Βάρη, με αποτέλεσμα οι 134 μαθητές και 18 εκπαιδευτικοί να στεγάζονται πια σε ενιαίο χώρο.

Η νέα μονάδα, συνολικής έκτασης 1.334 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων οκτώ μεγάλων τηλεοράσεων και δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ έχει λάβει ως δωρεά εννέα tablets από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποδομές περιλαμβάνουν επτά αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, αίθουσα εικαστικών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γήπεδο με ειδικό τάπητα. Η προσβασιμότητα για όλους έχει εξασφαλιστεί με την τοποθέτηση ραμπών, ανελκυστήρα και μπάνιο για ΑΜΕΑ.

