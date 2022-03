Life

“Το Πρωινό” - Μαρίνα Πατούλη: είναι ζευγάρι με τον Βλάσση Χολέβα;

Τι είπαν σε δηλώσεις τους στην κάμερα του Πρωινού η Μαρίνα Πατούλη και ο Βλάσσης Χολέβας.

Στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" μίλησε η Μαρίνα Πατούλη το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο που πετούσε για Μύκονο.

Η Μαρίνα Πατούλη, απάντησε για το εάν βρίσκεται σε σχέση με τον Χολέβα, μετά από ρομαντικά στόρι που μοιράστηκαν στο Instagram με τους δυο τους να τραγουδούν και είπε: "Έχουμε μία επαγγελματική συνεργασία και αυτόν τον καιρό έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά… Θα δείξει, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά."

Ο Βλάσσης Χολέβας, είπε επίσης για τις αφιερώσεις και το βίντεο: «Ποιος αφιέρωνε βρε παιδιά; Έχουμε μία πολύ ωραία συνεργασία και αυτό είναι το βασικό».

