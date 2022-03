Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Η Σελήνη στον Κριό και η τύχη των ημερών (βίντεο)

Ο Ήλιος κοντά στο Δία και η Σελήνη στον Κριό. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Ο ήλιος αγγίζει τον Δία», σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

Όπως είπε, παρά τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, θα υπάρξει «τύχη» πέραν και των προσωπικών.

Με τη Σελήνη στον Κριό, η προτροπή της αστρολόγου είναι, «να διασκεδάσουμε το Σαββατοκύριακο».

