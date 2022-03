Πολιτική

Ουκρανία – Στόλτενμπεργκ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο με τη Ρωσία

Σκληρή κριτική κατά του Προέδρου της Ρωσίας από τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, που καταδίκασε τις επιθέσεις κατά αμάχων.

H επίθεση κατά της ζώνης πυρηνικής ενέργειας καταδεικνύει την «απερισκεψία» του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα και την ανάγκη τερματισμού του, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις κατά των αμάχων», δήλωσε ο Γ. Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα εκτάκτως για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την απάντηση που θα πρέπει να δοθεί στη «βάναυση ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της».

Σχετικά με την επίθεση κατά της ζώνης πυρηνικής ενέργειας, ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι «αυτό καταδεικνύει την απερισκεψία αυτού του πολέμου και τη σημασία του τερματισμού του, καθώς και τη σημασία της απόσυρσης όλων των στρατευμάτων της Ρωσίας και την ανάγκη δέσμευσης σε διπλωματικές προσπάθειες με καλή πίστη».

Ο Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν επιβάλει κυρώσεις χωρίς προηγούμενο και παρέχουν υποστήριξη στην Ουκρανία. Τόνισε, επίσης, ότι «το ΝΑΤΟ δεν είναι μέρος της σύγκρουσης - το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία - δεν επιδιώκουμε πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία». Ταυτόχρονα, όμως το ΝΑΤΟ πρέπει να υπερασπιστεί και να προστατέψει τους Συμμάχους του και ως εκ τούτου έχει αυξήσει την παρουσία των δυνάμεών του στο ανατολικό τμήμα της συμμαχίας, εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος χαιρέτισε την ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ να κινητοποιήσουν περισσότερα στρατεύματα, καθώς και το ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς ενισχύουν την παρουσία τους στο ανατολικό τμήμα της Συμμαχίας, σε στεριά, θάλασσα και αέρα.





