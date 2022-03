Τεχνολογία - Επιστήμη

Τμήμα πυραύλου θα συντριβεί στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Ανθρώπινο διαστημικό «σκουπίδι» θα πέσει πάνω σε ξένο ουράνιο σώμα, για πρώτη φορά. Τι σημαίνει αυτό.

Σήμερα στις 14:25 ώρα Ελλάδας αναμένεται να συντριβεί στη «σκοτεινή» (αόρατη από τη Γη) πλευρά της Σελήνης, κοντά στον κρατήρα Χέρτσπρουνγκ στον ισημερινό του φεγγαριού, το αδέσποτο τμήμα ενός άγνωστης προέλευσης παλαιότερου πυραύλου.

Η πρόσκρουση δεν θα είναι ορατή από τα γήινα τηλεσκόπια. Είναι η πρώτη φορά που ένα ανθρώπινο διαστημικό «σκουπίδι» θα πέσει σε ένα άλλο ουράνιο σώμα.

Το βάρους τριών τόνων τεράστιο διαστημικό «σκουπίδι», που κινείται με ταχύτητα σχεδόν 9.300 χιλιομέτρων την ώρα, θεωρήθηκε αρχικά τμήμα ενός πυραύλου Falcon 9 της αμερικανικής Space X (που είχε εκτοξευθεί το 2015) και στη συνέχεια ενός κινεζικού πυραύλου (του Chang'e 5-Τ1 που είχε εκτοξευθεί το 2014)- κάτι που η Κίνα συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά.

Οι αστρονόμοι αναμένουν η πρόσκρουση να δημιουργήσει έναν κρατήρα διαμέτρου 10 έως 20 μέτρων. Ο σεληνιακός δορυφόρος LRO της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) πιθανώς θα δει το σημείο πρόσκρουσης, αλλά μάλλον μετά την πάροδο μερικών εβδομάδων.

Είχε προηγηθεί το 2009 η ελεγχόμενη από τη NASA πτώση στο φεγγάρι του σεληνιακού δορυφόρου της LCROSS, αλλά και οι σκόπιμες προσκρούσεις στη Σελήνη τμημάτων των μεγάλων πυραύλων «Κρόνος 5» που χρησιμοποιήθηκαν στις αποστολές «Απόλλων» των δεκαετιών 1970 και 1970. Το πρώτο διαστημικό σκάφος που είχε πέσει στη Σελήνη, ήταν το σοβιετικό «Λούνα 2» το 1959, ενώ τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι το 2019 το ισραηλινό σκάφος Beresheet και το 2020 το κινεζικό Chang'e 5.

Περισσότεροι από 12.000 δορυφόροι έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη από τότε που ξεκίνησε η διαστημική εποχή το 1957 και περίπου 5.100 από αυτούς λειτουργούν ακόμη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) εκτιμά ότι τουλάχιστον 36.500 διαστημικά «σκουπίδια» άνω των 10 εκατοστών κυκλοφορούν σήμερα στο διάστημα γύρω από τον πλανήτη μας, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για τις διαστημικές αποστολές. Στα «σκουπίδια» αυτά περιλαμβάνονται νεκροί δορυφόροι και διάφορα τμήματα πυραύλων.

Γύρω από τη Σελήνη, σύμφωνα με το «Nature», εκτιμάται ότι τριγυρνάνε περισσότερα από 150 αντικείμενα, εκ των οποίων τουλάχιστον το 90% είναι «σκουπίδια»».

