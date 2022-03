Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Μωρό κατάπιε γόμα! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο χειρουργείο μπήκε ένα μωρό 16 μηνών, που κατάπιε τη γόμα με την οποία έπαιζε.

Χαρούμενη η εξέλιξη για το κοριτσάκι 16 μηνών, που κατάπιε γόμα ενώ έπαιζε.. Ευτυχώς, η επέμβαση των γιατρών στέφθηκε με επιτυχία και σύμφωνα με πληροφορίες το κοριτσάκι βρίσκεται ήδη στο σπίτι του.

Για το συγκεκριμένο συμβάν, σε ανακοίνωση προχώρησε και η Διοίκηση του νοσοκομείου:

«”Αφαίρεση ξένου σώματος από τον αριστερό στελεχιαίο βρόγχο”

Το μωρό παρουσίασε δυσφορία στην αναπνοή και υπεραερισμό στον πνεύμονά του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης αφαίρεσαν τη γόμα με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο με συρμάτινο καλαθάκι.

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του νοσοκομείου:

“Αφαίρεση ξένου σώματος από τον αριστερό στελεχιαίο βρόγχο”

Κορίτσι 16 μηνών ενώ έπαιζε, βρήκε στο πάτωμα κομματάκι από γομολάστιχα το οποίο εισρόφησε, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει υπεραερισμό στον αριστερό πνεύμονα και δυσφορία στην αναπνοή του.

Η αφαίρεση των ξένων σωμάτων από τους βρόγχους στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας των Παιδοπνευμονολόγων, των Ωτορινολαρυγγολόγων, των Παιδοαναισθησιολόγων, του Νοσηλευτικού και Βοηθητικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τους γιατρούς της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ μέσω εύκαμπτου βρογχοσκοπίου με συρμάτινο καλαθάκι. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με επιτυχία επί σειρά ετών στο Νοσοκομείο μας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου συγχαίρει όλες και όλους όσοι συμμετείχαν στο ευτυχές αποτέλεσμα της περιπέτειας της μικρής μας ασθενούς”.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο

Νέες καταγγελίες σε βάρος του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ

Ουκρανία – Στόλτενμπεργκ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο με τη Ρωσία