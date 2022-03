Κόσμος

Πούτιν προς γείτονες: Μην κλιμακώνετε την κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γεμάτο μηνύματα το μήνυμα του Προέδρου της Ρωσίας προς τους γείτονες της χώρας του.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε σήμερα τους γείτονες της Ρωσίας να μην κλιμακώνουν τις εντάσεις, οκτώ ημέρες μετά την εισβολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

"Δεν υπάρχει καμία κακή πρόθεση προς τους γείτονές μας. Και θα τους πρότεινα επίσης να μην κλιμακώνουν την κατάσταση, να μην θέτουν περιορισμούς. Εκπληρώνουμε όλες τις υποχρεώσεις μας και θα συνεχίσουμε να τις εκπληρώνουμε", είπε ο Πούτιν σε δηλώσεις του που μετέδωσε η τηλεόραση.

"Δεν βλέπουμε καμία ανάγκη εδώ για να επιδεινωθούν οι σχέσεις μας. Και όλες οι ενέργειές μας, αν προκύψουν, προκύπτουν πάντα αποκλειστικά ως απάντηση σε κάποιες εχθρικές ενέργειες, ενέργειες εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας", είπε ο ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν εμφανίστηκε στην τηλεόραση να λαμβάνει μέρος διαδικτυακά, από την οικία του έξω από τη Μόσχα, σε μια τελετή έπαρσης σημαίας για ένα πορθμείο στη βόρεια Ρωσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Έσωσε το γιο του από ταύρο (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Άκης Τσοχατζόπουλος: Άνοιξε η δεύτερη διαθήκη (βίντεο)

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο