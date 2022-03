Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - MBC Group: Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα

Επενδύσεις ύψους 225 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα δρομολογούν ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και το MBC Group, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Μια μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία υψηλής στρατηγικής σημασίας ανακοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ο Όμιλος ANTENNA.

Πρόκειται για τη συμμετοχή του MBC Group –του μεγαλύτερου Όμιλου media στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική με έδρα το Dubai– στις δραστηριότητες του Ομίλου ANTENNA Ελλάδας, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €225 εκ. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε και τα κεφάλαια καταβλήθηκαν εξ ολοκλήρου από το MBC Group για την υποστήριξη ενός μεγάλου επενδυτικού πλάνου στην Ελλάδα. Το MBC Group κατέχει, πλέον, το 30% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ διατηρεί το 70% και τον έλεγχο της σχετικής εταιρίας συμμετοχών.

Το MBC Group, που ιδρύθηκε το 1991 στο Λονδίνο, είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, διαθέτοντας πάνω από 17, υψηλής τεχνολογίας, πρωτοπόρα κανάλια και τη μεγαλύτερη streaming πλατφόρμα της Μέσης Ανατολής.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν για τη δημιουργία στην Ελλάδα, υπερσύγχρονων και πρωτοποριακών studios και υποδομών διεθνών προδιαγραφών για την προσέλκυση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών από ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο οπτικοακουστικής παραγωγής που, παράλληλα με τα κίνητρα που έχει θεσπίσει το κράτος, θα ενθαρρύνει την αύξηση των σχετικών επενδύσεων και την εισροή συναλλάγματος.

Κεφάλαια θα διατεθούν και σε νεοφυείς (startups) digital επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις digital υπηρεσιών που θα ενισχύσουν το ψηφιακό οικοσύστημα της Ελλάδας και θα δώσουν ώθηση στην αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία.

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις αναμένεται να δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να αξιοποιήσουν ειδικότητες προηγμένης τεχνολογίας.

Η συμφωνία αυτή συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, και θα προσφέρει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευση) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν την επενδυτική τράπεζα και fund, Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο, Vice Media, την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment, καθώς και 31 κανάλια και 3 συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media.

