Οικονομία

ΕΝΦΙΑ - Ε9: αλλαγές στην δήλωση ακινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα μπορούν να υποβάλουν οι πολίτες την Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων και πότε θα καταβάλΛεται η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών, με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί άμεσα για τον νέο ΕΝ.Φ.Ι.Α., μεταβάλλει τον χρόνο υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

Συγκεκριμένα, από το 2022 και εφεξής, η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, αντί για την 31η Μαΐου που ίσχυε πριν.

Η εν λόγω αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένης της έκδοσης των Πράξεων Προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. τον Απρίλιο εκάστου έτους, αντί για τον Σεπτέμβριο που ίσχυε πριν, και της καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με καταληκτική πληρωμή της τελευταίας δόσης τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Μέσω των παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, ο νέος ΕΝ.Φ.Ι.Α. γίνεται ορθολογικότερος και πιο αναλογικός.

Με το νομοσχέδιο για τον νέο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα κατατεθεί άμεσα, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών εισάγει βασικές μεταβολές στον φόρο, μέσω μόνιμων παρεμβάσεων με άμεσα ωφελούμενους τους πολίτες.

Στις δύσκολες οικονομικές και γεωπολιτικές συγκυρίες που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, η δεύτερη, μόνιμη, μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά 13% από το 2022, διαμορφώνει τη, μόνιμη, συνολική μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στο 35% μέσα στα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, επιτυγχάνοντας πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Έσωσε το γιο του από ταύρο (βίντεο)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε το κομβόι των Ελλήνων προς Μολδαβία (εικόνες)

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: σοκ από την ιατροδικαστική εξέταση