Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Παπαϊωάννου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Κώστα Παπαϊωάννου, καθώς ήταν μία από τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες στον έντυπο Τύπο.

(Πηγή εικόνας: Το Ποντίκι)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του διακεκριμένου δημοσιογράφου Κώστα Παπαϊωάννου, ο οποίος πέθανε σήμερα το πρωί στην Αίγινα.

Ο Κώστας Παπαϊωάννου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο το 1956, στην εφημερίδα «Ακρόπολις» ως συντάκτης ύλης και ελεύθερος ρεπόρτερ. Το 1971 συνελήφθη και φυλακίστηκε για την αντιδικτατορική του δράση από τις γραμμές του «Πατριωτικού Μετώπου». Ενώ μετά τη Μεταπολίτευση ξεκίνησε η συνεργασία του με την εφημερίδα «Τα Νέα».

Παράλληλα υπήρξε αρχισυντάκτης του «Αντί». Το 1979 και ενώ εργαζόταν ακόμη στα «Νέα» ξεκίνησε την έκδοση της εβδομαδιαίας σατυρικής εφημερίδας «Ποντίκι». Το «Ποντίκι» δημιούργησε μια τομή στην ενημέρωση της εποχής καθώς έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση τα εντυπωσιακά του πρωτοσέλιδα αλλά και η αποκαλυπτική του δημοσιογραφία. Στο «Ποντίκι» παρέμεινε εκδότης-διευθυντής έως το 2005, οπότε και αποσύρθηκε στην αγαπημένη του Αίγινα.

Εκτός από τη μακρά δημοσιογραφική του παρουσία ο εκλιπών αφήνει και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο. Αναφέρουμε ενδεικτικά: «Ο δράκος του Σέιχ-Σου: η υπόθεση Παγκρατίδη», «Δέκα μικροί και μεγάλοι νέγροι», «Πολιτική δολοφονία, Θεσσαλονίκη 48: Υπόθεση Τζωρτζ Πολκ», «Πολιτική δολοφονία, Θεσσαλονίκη ’63:Υπόθεση Γρηγόρη Λαμπράκη» κ.α.

Ο Κώστας Παπαϊωάννου εργάστηκε σκληρά και έντιμα για μισό αιώνα. Με την παρουσία του και τη δράση του σημάδεψε την ελληνική δημοσιογραφία. Το «Ποντίκι» υπήρξε χώρος ανάδειξης δεκάδων συναδέλφων, που κάτω από την καθοδήγηση και το προσωπικό του παράδειγμα, έκαναν τα πρώτα τους βήματα και στη συνέχεια διακρίθηκαν στον χώρο.

Άνθρωπος ευγενής, μειλίχιος, μορφωμένος και διακριτικός σεβάστηκε όσο λίγοι τη δεοντολογία και αγωνίστηκε για την πλουραλιστική ενημέρωση του λαού, πέρα από σκοπιμότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους του. Ιδιαίτερα συλλυπητήρια στην συνάδελφο και κόρη του Ελένη που συνεχίζει στα βήματά του.

Τέξας: Έσωσε το γιο του από ταύρο (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Άκης Τσοχατζόπουλος: Άνοιξε η δεύτερη διαθήκη (βίντεο)

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο