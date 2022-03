Life

“Άγριες Μέλισσες”: Νέα επεισόδια με “δυνατές” σκηνές (εικόνες)

Νέα ώρα προβολής για την δημοφιλή σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται, σε νέα ώρα, στις 22:30 από Δευτέρα έως και Πέμπτη στον ΑΝΤ1, με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Από την Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου στις 21:00, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει, αποκλειστικά για την ελληνική τηλεόραση, την πολυσυζητημένη κωμική/σατιρική σειρά του 2015 «Υπηρέτης του Λαού» («Servant Of The People»), την οποία υπογράφει, ως δημιουργός και πρωταγωνιστής, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου - Επεισόδιο 77

Ο Λάμπρος πλέει σε πελάγη ευτυχίας με την εγκυμοσύνη της Ελένης κι αποφασίζουν να μοιραστούν τα ευχάριστα με όλο το χωριό. Ο παπά-Γρηγόρης αποφασίζει να βοηθήσει στην ανεύρεση των πτωμάτων του Ορφανίδη και των συντρόφων του και προχωράει σ’ ένα παράτολμο σχέδιο. Ο Ζάχος υποδέχεται ξανά τη Μάρω, η οποία θα του μεταφέρει ένα νέο που θα τον αναστατώσει. Ο Μελέτης και η Κορίνα θα έχουν ακόμα έναν άσχημο καυγά, κι αυτή τη φορά η αφορμή θα είναι ο Μπάμπης. Η Ουρανία δέχεται άλλη μια απρόσμενη πρόταση απ’ τον Σαραντόπουλο που θα τη βάλει σε δίλημμα. Ο Δούκας βάζει σε κίνδυνο όλη την περιουσία του, για να σώσει το Διαφάνι. Ο Ζάχος ενημερώνει τον Νικηφόρο για τη δράση της Ασημίνας και τα αποτελέσματα θα είναι απρόβλεπτα. Η Μυρσίνη δέχεται πρόταση συμμαχίας από έναν πολύ επικίνδυνο άνθρωπο.

Τρίτη 8 Μαρτίου - Επεισόδιο 78

Ο Ακύλας κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στη Μυρσίνη. Η Ουρανία ζητά διαζύγιο από τον Κυριάκο που πάει να λογαριαστεί με τον Άλκη. Ο Ζάχος προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα για την εγκυμοσύνη της Ελένης κι έρχεται σε σύγκρουση με τη Μάρω. Η Βιολέτα τα βάζει με τον Σταμάτη για τον Ζαχαρία. Ο Κωνσταντής με τον Νικηφόρο προσπαθούν να προσεγγίσουν τους αγρότες στις Καρυές, αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Ο Πέτρος έρχεται σε σύγκρουση με τον Νικηφόρο που φοβάται για την Ασημίνα. Ο παπά-Γρηγόρης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιό του και να γνωριστεί με τον παπά-Νικόλα στη Μαραθέα. Ο Σέργιος με τον Φώτη και τον Ζαχαρία επισκέπτονται κρυφά το σπίτι του Δούκα και κάνουν μια μεγάλη ανακάλυψη.

Τετάρτη 9 Μαρτίου - Επεισόδιο 79

Τα παιδιά αποφασίζουν να κρατήσουν μυστική την ανακάλυψή τους, αλλά ο Φώτης έχει άλλες σκέψεις. Ο Δούκας πιέζεται καθώς ψάχνει να βρει εναλλακτικό σχέδιο για το αεροδρόμιο, ενώ ο Ακύλας βρίσκεται μονίμως ένα βήμα μπροστά. Ένα μεγάλο γλέντι γίνεται στην «Πανδώρα» για την εγκυμοσύνη της Ελένης και οι δύο οικογένειες γιορτάζουν όσα τους ενώνουν. Η Μυρσίνη παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κουβεντιάσει την πρόταση του Ακύλα, ενώ ο Δούκας ζητά από την Αντιγόνη να κάνει υπομονή. Ο παπά-Γρηγόρης αποφασίζει να ανοίξει τα χαρτιά του, ενώ ο Ακύλας βρίσκεται μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Πέμπτη 10 Μαρτίου - Επεισόδιο 80

Ο ιερέας του νεκροταφείου δεν δέχεται να βοηθήσει τον παπά-Γρηγόρη, προκειμένου ν’ ανακαλύψουν τα πτώματα του Ορφανίδη και των συντρόφων του. Παράλληλα, ο Ντούνιας καταφθάνει στο χωριό για να εξιχνιάσει τη ληστεία στο σπίτι του Μεγαρίτη. Η Ελένη, πιστεύοντας πως ο Ντούνιας έμαθε για τις έρευνες στο νεκροταφείο, ζητάει βοήθεια απ’ τον Ζάχο, αποκαλύπτοντάς του τα πάντα. Με ποια πλευρά θα ταχθεί αυτή τη φορά ο Ζάχος; Ο Κωνσταντής και η Δρόσω θα συγκρουστούν με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου της ταινίας. Ο Δούκας κι ο Νικηφόρος επισκέπτονται τον Συνεταιρισμό των Καρυών για να τους πείσουν για το θέμα του αεροδρομίου, εκεί όμως θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη, που θα προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων. Η Ζωή θα βρει στο πρόσωπο της Αιμιλίας έναν ανέλπιστο σύμμαχο εναντίον του Ακύλα. Το ίδιο βράδυ, μια μακάβρια ανακάλυψη θα γίνει η αρχή του τέλους σε μια επικίνδυνη υπόθεση…

