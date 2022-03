Κόσμος

Ουκρανία - ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση μετά την ρωσική επίθεση στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση σήμερα στις 18:30 σήμερα ώρα Ελλάδας στις (11:30 τοπική ώρα) μετά την επίθεση της Ρωσίας στον πυρηνικό σταθμό στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία, δήλωσαν διπλωμάτες.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, κατά τη διάρκεια σφοδρών μαχών στη νοτιοανατολική Ουκρανία, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, βομβαρδίζοντας και πυρπολώντας παρακείμενο στις κεντρικές εγκαταστάσεις κτίριο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η κατάληψη του πυρηνικού σταθμού ενίσχυσε τους φόβους για την έλλειψη πρόσβασης στις μετρήσεις της ραδιενέργειας και για τις πιθανότητες πυρηνικού ατυχήματος, δηλώνουν ειδικοί, αν και τονίζουν ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν άμεσοι ραδιολογικοί κίνδυνοι.

