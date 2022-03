Κόσμος

Ουκρανία: Το Κρεμλίνο “πετάει το γάντι” στο Κίεβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ σε νέες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους





Το Κρεμλίνο κάλεσε σήμερα τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν λέγοντας πως ό,τι συμβεί μετά στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του Κιέβου στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους μέσω βιντεοκλήσης ότι στις συνομιλίες δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία πάνω σε έγγραφα, αλλά η Μόσχα έχει ενημερώσει την ουκρανική πλευρά για το πώς βλέπει τη λύση στον πόλεμο.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα και την εισβολή την χαρακτήρισε “ειδική στρατιωτική επιχείρηση”.

“Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν μια καλή ευκαιρία για να περάσει με σαφήνεια στην ουκρανική πλευρά η οπτική μας για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Προχωρώντας, τα πάντα θα εξαρτηθούν από την αντίδραση της ουκρανικής πλευράς”, είπε ο Πεσκόφ.

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε μετά τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, μετά τις οποίες οι δύο πλευρές είπαν ότι κατέληξαν σε συνεννόηση για την αναγκαιότητα της δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση των αμάχων.

Ερωτηθείς για την έκκληση του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στο Twitter να “εξοντώσει” κάποιος τον Πούτιν στη Ρωσία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι πρόκειται για ένα παράδειγμα υστερικής ρωσοφοβίας.

“Φυσικά, αυτές τις ημέρες δεν μπορούν όλοι να διατηρήσουν καθαρό μυαλό, θα έλεγα ακόμη και διαύγεια πνεύματος”, είπε ο Πεσκόφ.

Ο ίδιος έκανε έκκληση στους Ρώσους για εθνική ενότητα. “Δεν είναι αυτή η ώρα για διχασμό, τώρα είναι η ώρα για όλους μας να ενωθούμε, να είμαστε μαζί και φυσικά να συσπειρωθούμε γύρω από τον πρόεδρο”.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο

Δένδιας για Ουκρανία: Η σοβαρότερη απειλή στον 21ο αιώνα

Νέες καταγγελίες σε βάρος του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ