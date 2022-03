Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - MBC Group: τα “κλειδιά” της συμφωνίας για επενδύσεις στην Ελλάδα

Τι αναφέρουν πηγές των δύο πλευρών για την σύμπραξη των δύο Ομίλων, που απευθύνονται πλέον σε κοινό 500 εκ. πολιτών, τους στόχους, αλλά και τα πολλαπλά οφέλη και για την εθνική οικονομία.

Αίσθηση για το εύρος της συμφωνίας μεταξύ δύο σημαντικών ομίλων ΜΜΕ, με κοινό σε 5 ηπείρους που αγγίζει τα 500.000.000 θεατές, κυρίως όμως ικανοποίηση για την επένδυση κεφαλαίων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα, προκάλεσε η ανακοίνωση της σύμπραξης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ με το MBC Group και την τοποθέτηση κεφαλαίων ύψους 225 εκατομμυρίων ευρώ στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Πολλαπλά και σημαντικά τα οφέλη της συμφωνίας

Όπως επισημαίνεται από πηγές των δύο πλευρών, οικονομικούς αναλυτές, αλλά και γνώστες της αγοράς των Media, το μέγεθος της επένδυσης είναι σημαντικό, καθώς αποτελεί το 13% των ξένων άμεσων επενδύσεων που έγιναν το 2020 στη χώρα μας, εκτός του τομέα real estate. Άρα, μία επένδυση και μόνο αγγίζει το 13% του συνόλου των ξένων άμεσων επενδύσεων! Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι η επένδυση αυτή είναι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και όχι κάποια εξαγορά. Εν αντιθέσει με τις εξαγορές, τα κεφάλαια αυτά επενδύονται στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ελληνική οικονομία.

Οι δύο πλευρές της συμφωνίας και τα κέρδη από την σύμπραξη τους

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ο 3ος μεγαλύτερος σε κάλυψη όμιλος media στην Ευρώπη, είναι ένας πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που δραστηριοποιείται σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία. Διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες και απευθύνεται σε ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια. Με 31 κανάλια και 3 ψηφιακές πλατφόρμες, οι ανάγκες του Ομίλου για παραγωγή περιεχόμενου είναι σημαντικές.

Από την άλλη πλευρά, το MBC Group είναι ο μεγαλύτερος όμιλος media στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Διαθέτει streaming πλατφόρμα καθώς και πάνω από 17 κανάλια και απευθύνεται σε κοινό που αγγίζει τα 350 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και το MBC Group ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία συνεργασία που αγγίζει πλέον 5 ηπείρους και καλύπτει ένα πληθυσμό 500 εκατομμυρίων (σχεδόν όσο το μέγεθος της Αμερικής και του Καναδά μαζί) με τεράστια ζήτηση περιεχομένου. Γεγονός που αποτελεί ευκαιρία για πολλαπλές συνέργειες.

Σημαντικό είναι πως επενδύουν σε μία χώρα, στην Ελλάδα, προσβλέποντας σε περαιτέρω ανάπτυξη που θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία πολλαπλώς. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να εξελιχτεί σε κόμβο τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, χωρίς όμως να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία.

Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Αναλυτές σημειώνουν πως η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα καθώς οι δύο όμιλοι, πρόκειται να κατασκευάσουν υπερσύγχρονα και πρωτοποριακά studios (χολιγουντιανών προδιαγραφών) και να δημιουργήσουν υποδομές διεθνών προδιαγραφών για την κάλυψη των κοινών αναγκών τους σε επίπεδο παραγωγής περιεχομένου.

Η συνεργασία αυτή ανοίγει ένα παράθυρο για την προσέλκυση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών από ολόκληρο τον κόσμο. Δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο οπτικοακουστικής παραγωγής που, παράλληλα με τα κίνητρα που έχει θεσπίσει το κράτος, θα ενθαρρύνει την αύξηση των σχετικών επενδύσεων και την εισροή συναλλάγματος.

Επιπλέον, οι Έλληνες δημιουργοί θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν τα έργα τους σε ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών αλλά τους δίνεται και η δυνατότητα προβολής των σειρών και εκπομπών τους, καθώς θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα έργα τους πάνω από 500 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλες τις χώρες. Άλλωστε, η ανάδειξη των Ελλήνων δημιουργών αποτελεί διαχρονικό άξονα της στρατηγικής του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Οι δύο Όμιλοι έχοντας κοινή προσέγγιση στις αγορές και στην αναζήτηση ξένων προγραμμάτων, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη συνάφεια των προτιμήσεων του κοινού, δημιουργούνται μοναδικές ευκαιρίες για συνέργειες, κυρίως σε επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ειδικά για τις ψηφιακές πλατφόρμες που αποτελούν το μέλλον του κλάδου.

Με τη μακρά διαδρομή που έχει ο ΑΝΤΕΝΝΑ στις ψηφιακές επενδύσεις -εξάλλου ήταν και από τους πρώτους επενδυτές σε Twitter, το Facebook και Spotify και είναι ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της VICE Media παγκοσμίως- οι επενδύσεις σε digital startups και σε επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το επενδυτικό πλάνο των δύο Ομίλων. Γεγονός που ενισχύει την ψηφιακή οικονομία της χώρας δημιουργώντας παράλληλα εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και αξιοποιώντας ειδικότητες προηγμένης τεχνολογίας. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η χρήση τεχνολογίας αιχμής θα έχει ως αποτέλεσμα την επιμόρφωση και κατάρτιση των εργαζομένων.

Δίνεται μία μοναδική ευκαιρία ώστε η Ελλάδα να μεγαλώσει το αποτύπωμα του ψηφιακού οικοσυστήματός της πέρα από τα σύνορα αφού, μέσω της συνεργασίας των δύο Ομίλων οι digital startups θα έχουν τη δυνατότητα επέκτασης σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησης των Ομίλων.

