Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρίτος γύρος συνομιλιών - Η Μέρκελ σε ρόλο μεσολαβητή;

Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Ρωσίας με τον Καγελάριο της Γερμανίας. Τι προτείνει το Βερολίνο.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανακοίνωσε πριν από λίγο η καγκελαρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνομιλία διήρκεσε μία ώρα και οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις διαφορετικές απόψεις τους, με τον Όλαφ Σολτς να εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία. «Εδώ και μέρες υπάρχουν άσχημες εικόνες και πληροφορίες από την Ουκρανία», επισήμανε ο καγκελάριος και κάλεσε τη ρωσική ηγεσία «να σταματήσει αμέσως όλες τις μάχες και να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις επίμαχες περιοχές».

Ο πρόεδρος Πούτιν, αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση της καγκελαρίας, ενημέρωσε τον κ. Σολτς ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν προγραμματίσει τρίτο γύρο συνομιλιών για το Σαββατοκύριακο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω συνομιλίες στο εγγύς μέλλον.

Ρόλος μεσολαβητή στην Μέρκελ;

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Μίχαελ Ροτ τάχθηκε σήμερα υπέρ του ορισμού διεθνούς διαμεσολαβητή για την κρίση στην Ουκρανία. Ένας από τους πιθανούς υποψήφιους, δήλωσε, θα μπορούσε να είναι η πρώην καγκελάριος 'Αγκελα Μέρκελ.

Ο διεθνής διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι μια προσωπικότητα η οποία θα γίνει αποδεκτή και σεβαστή και από τις δύο πλευρές, τόνισε ο κ. Ροτ και ερωτώμενος αν θα μπορούσε να είναι η 'Αγκελα Μέρκελ σε αυτόν τον ρόλο, δήλωσε ότι «με τις διασυνδέσεις και την εμπειρία της, θα ήταν σίγουρα πιθανή υποψήφια», αλλά ο ίδιος δεν θα ήθελε να προκαταλάβει οποιαδήποτε απόφαση.

Μπλίνκεν: Η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να κάνει ό,τι χρειαστεί για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, προσερχόμενος στη συνάντησή του με τους ομολόγους του της ΕΕ, επαινώντας το μπλοκ για τα «ιστορικά» βήματα που έχει κάνει κατά της Ρωσίας.

«Είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που είναι ο πόλεμος της επιλογής του προέδρου Πούτιν: απρόκλητος, αδικαιολόγητος και ένας πόλεμος που έχει φρικτές συνέπειες σε ανθρώπους. Σε μητέρες, πατέρες. Σε παιδιά. Βλέπουμε τις εικόνες στην τηλεόραση και αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σταματήσουμε. Επομένως, ο συντονισμός μεταξύ μας είναι ζωτικής σημασίας», πρόσθεσε, δίπλα στον επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι πέρα από τον κίνδυνο για τους Ουκρανούς, η εισβολή της Ρωσίας θέτει επίσης σε κίνδυνο θεμελιώδεις αρχές που θεσπίστηκαν μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους που είναι σημαντικές για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας, «αρχές που ο Πρόεδρος Πούτιν παραβιάζει κατάφωρα κάθε μέρα».

Από την πλευρά του ο Μπορέλ πριν από την έναρξη του έκτακτου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ τόνισε ότι αυτός είναι ο πόλεμος του Πούτιν και πρέπει να σταματήσει.

