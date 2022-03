Οικονομία

Φυσικό αέριο: ρεκόρ με τιμή πάνω απο 200 ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο "άλμα" στις χονδρεμπορικές τιμές, καθώς οι μεγάλοι καταναλωτές ανησυχούν για τις προμήθειες από τη Ρωσία. "Μαύρισε" ο χάρτης όλης της Ευρώπης στις τιμές του ρεύματος. Επιστρατεύεται ο λιγνίτης.

Οι τιμές του φυσικού αερίου χονδρικής στην Ευρώπη ξεπέρασαν τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά, καθώς οι μεγάλοι καταναλωτές ανησυχούν για τις προμήθειες από τη Ρωσία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με την TTF, την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου στη γηραιά ήπειρο, εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 37% την Παρασκευή στα 202 ευρώ MWh — πάνω από 10 φορές υψηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Η Ρωσία προμηθεύει το 40% του φυσικού αερίου της Ευρώπης και ενώ οι κυρώσεις κατά της Μόσχας δεν έχουν ακόμη στοχεύσει την ενέργεια, εξακολουθούν να υπάρχουν φόβοι ότι οι ροές θα μπορούσαν να διαταραχθούν.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους Financial Times, ορισμένοι πελάτες στην Ευρώπη αφήνουν τα συμβόλαια με την Gazprom να λήξουν και έτσι αναζητούν ποσότητες σε μια ήδη στενή αγορά.

«Οι καταναλωτές αποφεύγουν το ρωσικό φυσικό αέριο και το LNG ως απάντηση στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα», ανέφερε η Rystad Energy σε έκθεσή της.

Red alert για τις χονδρεμπορικές τιμές του ρεύματος

Πάνω από τα 300 ευρώ διατηρούνται και αύριο οι χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, παρά τη μικρή διόρθωση που εμφανίζουν. Το καθεστώς alert εξακολουθεί και ισχύει, καθώς η ουκρανική κρίση εντείνεται, ειδικά μετά τη ρωσική επίθεση στο μεγαλύτερο ουκρανικό πυρηνικό εργοστάσιο. Φυσικό αέριο και πετρέλαιο συνεχίζουν και σήμερα το τρελό ράλι τους.

Στην Ελλάδα αύριο, Σάββατο, η μέση χονδρεμπορική τιμή είναι στα 344,74 ευρώ τη μεγαβατώρα, σημειώνοντας μείωση κατά 4,8% σε σχέση με τη σημερινή. Πάνω από τα 400 ευρώ η μέγιστη τιμή εντός της ημέρας (408,85 ευρώ/MWh). Ιταλία και Ελλάδα εξακολουθούν να είναι οι δύο χώρες στην Ευρώπη με την υψηλότερη χονδρική τιμή του ρεύματος από τις αρχές του έτους έως και αύριο.

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα μας, το Σάββατο, φαίνεται να επιστρατεύεται ο λιγνίτης, ως ανάχωμα για τη χρήση του φυσικού αερίου και με δεδομένο ότι οι ΑΠΕ διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα αύριο (13,58% συν 1% από τις ΑΠΕ της Κρήτης). Η συμμετοχή της λιγνιτικής παραγωγής είναι αυξημένη στο 17,22%, με το φυσικό αέριο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σχεδόν στο 52%. Αυξημένα αύριο είναι και τα νερά συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, στο 6,67%.

Όπως αναφέρεται στο Euro2day.gr, o χάρτης της Ευρώπης είναι μαύρος κι αύριο, με την Πολωνία, τη μόνη χώρα που απέχει μακράν από τις υπόλοιπες χονδρεμπορικές τιμές, παρότι «τσιμπά» η τιμή της το Σάββατο (+9,1%). Ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες καταγράφεται έστω και μικρή μείωση στις τιμές, Ισπανία και Πορτογαλία εμφανίζουν αύξηση, ευθυγραμμιζόμενες πλέον κι αυτές με τα υπόλοιπα κράτη, που κινούνται από 330 έως 366 ευρώ τη μεγαβατώρα. Στη γειτονιά μας, η Βουλγαρία έχει χαμηλότερη από μας τιμή, στα 339,19 ευρώ τη μεγαβατώρα, ενώ η Ιταλία είναι στα 363,08 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: η ανάπτυξη του 2021 είναι “γραμμή άμυνας” για τις δυσκολίες, λόγω της ακρίβειας

Ουκρανία: Το κομβόι με τους Έλληνες πέρασε στην Μολδαβία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ - MBC Group: τα “κλειδιά” της συμφωνίας για επενδύσεις στην Ελλάδα