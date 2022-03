Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: Στην ανακρίτρια για εξηγήσεις ο ένας κατηγορούμενος

Διευκρινήσεις για τη συμμετοχή του στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου Άλκη κλήθηκε να δώσει ένας εκ των 12 κατηγορούμενων για την υπόθεση.

Διευκρινήσεις για τη συμμετοχή του στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου Άλκη κλήθηκε να δώσει στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ένας εκ των 12 κατηγορούμενων για την υπόθεση. σε βάρος του 19χρονου Άλκη κλήθηκε να δώσει στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ένας εκ των 12 κατηγορούμενων για την υπόθεση.

Πρόκειται για τον 20χρονο Alexandro Gega, ο οποίος φέρεται να κρατούσε μαχαίρι με το οποίο αυτοτραυματίστηκε στο χέρι, ενώ αναγνωρίστηκε από τους φίλους του Άλκη ως το πρόσωπο που ρώτησε στην παρέα του 19χρονου "τι ομάδα είστε".

Κατά τη σχεδόν δίωρη παραμονή του στο γραφείο της ανακρίτριας, ο 20χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, φαίνεται πως επέμεινε στους αρχικούς τους ισχυρισμούς, αρνούμενος την εμπλοκή του στη δολοφονία του άτυχου φοιτητή και αποδεχόμενος ότι "συνεπλάκη με έναν από τους φίλους του".

Ο ίδιος - κατά πληροφορίες - κλήθηκε να δώσει, επιπλέον, κάποιες απαντήσεις σε σχέση με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, το πόρισμα της οποίας παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην ανακρίτρια.

Μετά τη διαδικασία επέστρεψε στα κρατητήρια, αφού έχει κριθεί ήδη προφυλακιστέος για την φονική επίθεση, όπως και οι 11 συγκατηγορούμενοί του. Άπαντες κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για από κοινού ανθρωποκτονία με δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή.

τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες όλων των κατηγορούμενων. Με εισαγγελική διάταξη δόθηκαν το προηγούμενο 24ωρο στη δημοσιότητα