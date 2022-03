Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Φονικές μάχες στο Κίεβο - Η Μαριούπολη εκπέμπει SOS (βίντεο)

Δραματική είναι η κατάσταση στην Μαριούπολη, λόγω των πληγμάτων και του ρωσικού αποκλεισμού. "Μακελειό" σε προάστια του Κιέβου, λίγο πριν τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων και υπό τον φόβο πυρηνικού 'ατυχήματος".

ο πλανήτης τρέμει το ενδεδόμενο "πυρηνικού ατυχήματος" μετά και απο την ρωσική επίθεση στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, που βρίσκεται στην Ζαπορίζια. Σε πλήρη εξέλιξη ειίναι η ρωσική προέλαση στην Ουκρανία, με φονικές μάχες σε πολλές μεγάλες πόλεις που τελούν υπό πολιορκία, ενώμετά και απο την ρωσική επίθεση στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη, που βρίσκεται στην Ζαπορίζια.





κάποιοι επιδιώκουν να αναθέσουν στην Μέρκελ ρόλο διαμεσολαβήτριας για την εκτόνωση της κρίσης. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει ο τρίτος γύρος διαπραγματερύσεων ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, όπως είπε ο Πούτιν στον Σολτς, ενώ φαίνεται πως

Δραματική η κατάσταση στην Μαριούπολη

Η Μαριούπολη δεν έχει νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό και τα τρόφιμα τελειώνουν, προειδοποίησε ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης, την ώρα που οι δυνάμεις που μάχονται τους Ρώσους δηλώνουν ότι χρειάζονται ενισχύσεις για να μην χάσουν τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης και του λιμανιού της.

Ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο έκανε έκκληση για στρατιωτική βοήθεια αλλά και για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου ώστε να μπορέσουν να φύγουν ορισμένοι από τους 400.000 κατοίκους. Εδώ και πέντε ημέρες η Μαριούπολη βομβαρδίζεται από τις ρωσικές δυνάμεις που την έχουν περικυκλώσει.

«Απλώς καταστρεφόμαστε», είπε ο δήμαρχος, περιγράφοντας τους βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές και νοσοκομεία. «Θέλουν να σβήσουν τη Μαριούπολη και τους κατοίκους της από το πρόσωπο της γης», πρόσθεσε, σε αυτό το βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, με πολλές διακοπές.

Οι Ουκρανοί κρατούν τις γραμμές τους απέναντι στους Ρώσους αλλά χρειάζονται σημαντικές ενισχύσεις, είπε εξάλλου ο υπαρχηγός της στρατιωτικής μονάδας του Αζόφ, που ανήκει στην Εθνοφρουρά της Ουκρανίας.

«Είναι η τελευταία πόλη που αποτρέπει τη δημιουργία ενός χερσαίου διαδρόμου από τη Ρωσία μέχρι την Κριμαία», ανέφερε σε ανάρτησή του στη επίσημη σελίδα της μονάδας στο Telegram, αναφέροντας μόνο την κωδική ονομασία του, Καλίνα. «Η Μαριούπολη δεν πρέπει να χαθεί», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για να φύγουν οι άμαχοι. Προς το παρόν όμως δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.

Ορισμένοι κάτοικοι της Μαριούπολης κατέφυγαν στο κέντρο της πόλης για να γλιτώσουν από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στα προάστια, είπε ένας επιχειρηματίας, ο 30χρονος Ιβάν Γιερμολάγεφ, ο οποίος έχει καταφύγει στο υπόγειο του σπιτιού του. Όπως και άλλοι, περίμενε στην ουρά για να πάρει νερό από ένα πηγάδι.

«Βρίσκονται με τα παιδιά τους στο κέντρο και ακούν τον πόλεμο να πλησιάζει. Κλαίνε, φοβούνται, υπάρχει αβεβαιότητα, πανικός», ανέφερε στο μήνυμα που έστειλε στο πρακτορείο Reuters.

Φονικές μάχες στα προάστια του Κιέβου





Παράλληλα, ο ι σφοδρές μάχες στα βορειοδυτικά του Κιέβου, της ουκρανικής πρωτεύουσας, συνεχίστηκαν και σήμερα και πιθανότατα περιλάμβαναν νέες συγκρούσεις γύρω από το αεροδρόμο του Χοστομέλ, ανέφερε η Βρετανία επικαλούμενη επικαιροποιημένη ενημέρωσης των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι μάχες διεξάγονται κοντά στο μπροστινό άκρο της ρωσικής φάλαγγας, στα περίχωρα της πόλης. Η φάλαγγα έχει σημειώσει μικρή ευδιάκριτη πρόοδο κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες", προστίθεται στην ενημέρωση αυτήν. Νέος βομβαρδισμός έγινε στο Κίεβο στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον επτά πολίτες, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Την είδηση έκανε γνωστή η Αστυνομία της Ουκρανίας και την αναμεταδίδει το Sky News. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση έγινε σε αγροτική περιοχή λίγο έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα. Νωρίτερα, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι ακούστηκαν μια σειρά απανωτές εκρήξεις στο Κίεβο. Μεταξύ των νεκρών του πολέμου ειναι και ένας στρατηγός του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβεβαίωσε πως 331 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 675 έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερος. Ο απολογισμός, μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, αυξήθηκε από 249 από τον προηγούμενο απολογισμό της Υπηρεσίας από την προηγούμενη ημέρα. Μεταξύ των 331 νεκρών συγκαταλέγονται 19 παιδιά, ανέφερε.

Εκκλήσεις και προειδοποιήσεις από ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ Δραματική έκκληση για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στην Ουκρανία, απηύθυνε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά από το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στο οποίο συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, με τηλεδιάσκεψη. Εξάλλου, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με τη συμμετοχή των ομολόγων τους από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, συζητήθηκε το ενδεχόμενο ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Αυτό που προέχει είναι η εφαρμογή των κυρώσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί», τόνισε ο Μπορέλ. Ωστόσο, είπε ότι εξετάζονται νέες κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία και δεν έχουν αποκλείσει τίποτα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Δηλώνοντας ότι «όλα είναι στο τραπέζι», ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σχολίασε ωστόσο ότι η επιβολή ενεργειακών κυρώσεων στη Ρωσία θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να μειωθεί ο παγκόσμιος εφοδιασμός και να αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς. Οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία στοχοποιούν όλο και περισσότερο άμαχο πληθυσμό, δήλωσε σήμερα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ πριν από τη συνάντησή της με τους ομολόγους της στην ΕΕ. «Είναι σαφές ότι αυτός ο επιθετικός πόλεμος από τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν στοχεύει άμαχο πληθυσμό με την πιο βάναυση σφοδρότητα», είπε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Οι ρωσικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν από την πόλη Μικολάγιφ Οι ρωσικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν από την ουκρανική πόλη Μικολάγιφ μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα, όμως οι μάχες συνεχίζονται στα περίχωρα της πόλης, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ. Στο μεταξύ, αμυντικός αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει διαθέσιμη μια "σημαντική πλειονότητα" των στρατιωτικών αεροσκαφών της εννέα ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα. "Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να έχουν διαθέσιμη μια σημαντική πλειονότητα της αεροπορικής ισχύος μάχης τους, τόσο αεροσκαφών σταθερών πτερύγων όσο και αεροσκαφών περιστρεφόμενων πτερύγων, καθώς και μη επανδρωμένων συστημάτων και συστημάτων εδάφους αέρος", δήλωσε ο αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το BBC ανέστειλε τη λειτουργία του στην Ρωσία Το BBC ανακοίνωσε ότι απέσυρε τους δημοσιογράφους του από τη Ρωσία και ότι ανέστειλε προσωρινά τις ειδησεογραφικές δραστηριότητές του εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς αξιολογεί τις επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας που υιοθέτησαν οι ρωσικές αρχές. "Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι πρωταρχικής σημασίας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους εκθέσουμε στον κίνδυνο ποινικής δίωξης απλώς και μόνο επειδή κάνουν τη δουλειά τους", δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι σε ανακοίνωσή του. Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν "κατέβασε τους διακόπτες" του Facebook σε όλη την Ρωσία. Πούτιν: Χονδροειδής προπαγάνδα οι αναφορές για βομβαρδισμούς σε μεγάλες πόλεις Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι ελπίζει ότι η Ουκρανία θα λάβει μια «λογική και εποικοδομητική» θέση κατά τον επόμενο γύρο συνομιλιών, ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του. Ο Πούτιν είπε επίσης στον Σολτς ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή για διάλογο με την Ουκρανία υπό τον όρο ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά της. «Η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο με την ουκρανική πλευρά, καθώς και με όλους εκείνους που θέλουν την ειρήνη στην Ουκρανία. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι ρωσικές απαιτήσεις». Διαβεβαίωσε τον Όλαφ Σολτς ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν βομβαρδίζουν το Κίεβο και τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για καταστροφές που πραγματοποίησε η Μόσχα «χονδροειδή προπαγάνδα». «Οι πληροφορίες για τους υποτιθέμενους βομβαρδισμούς του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων δεν είναι παρά χονδροειδή προπαγάνδα», είπε ο Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τoν Γερμανό Καγκελάριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Μόσχα και Κίεβο έχει διεξάγει δύο γύρους συνομιλιών από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από οκτώ ημέρες σε μια «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως την αποκαλεί το Κρεμλίνο και μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία για την ανάγκη να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.? Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την συνεπή υποστήριξη Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform, αναφέροντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε την συνομιλία του στο Twitter. «Είχα για μια ακόμη φορά συνομιλίες με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ευχαρίστησα την Τουρκία για τη συνεπή υποστήριξη της. Ενημέρωσα για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα, την πυρηνική τρομοκρατία εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πρέπει να επιτύχουμε τον τερματισμό των εχθροπραξιών, #StopRussia» δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

