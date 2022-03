Παράξενα

Λάρισα: Άταφος για δύο μήνες λόγω... διαζυγίου!

Μία πρωτοφανής υπόθεση που αναστατώνει την Ελασσόνα

Θλίψη στην Ελασσόνα και τη Λάρισα με τους συγγενείς του 72χρονου να προσπαθούν μέσα στον πόνο τους, να βρουν λύση.

Η Λάρισα και η Ελασσόνα παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Τις προσπάθειες συγγενών του 72χρονου να βρουν λύση για να μεταφερθεί η σορός του από τον Καναδά στην Ελλάδα και να εκπληρωθεί η τελευταία του επιθυμία.

Για την ώρα παραμένει άταφος εδώ και δύο μήνες στο Βανκούβερ του Καναδά. Αιτία το γεγονός πως ο μακαρίτης δεν είχε δηλώσει το διαζύγιο που είχε πάρει με την πρώην γυναίκα του, με αποτέλεσμα εκείνη να πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες.

Θύμα της ελληνικής γραφειοκρατίας έπεσε 72χρονος από τη Γαλανόβρυση Ελασσόνας… δύο μήνες μετά τον θάνατό του! Το άψυχο σώμα του παραμένει σε ψυκτικό θάλαμο στο Βανκούβερ του Καναδά, με τους οικείους του να προσπαθούν εναγωνίως να βρουν - ανεπιτυχώς μέχρι σήμερα - τρόπο να το μεταφέρουν για τον ενταφιασμό του στην Ελασσόνα.

Οι προσπάθειες έχουν αποβεί άκαρπες επειδή ο θανών παρέλειψε να δηλώσει στην Ελλάδα το διαζύγιο του πρώτου του γάμου, που είχε εκδοθεί πριν πολλά χρόνια στον Καναδά, με αποτέλεσμα να θεωρείται σχεδόν αδύνατη η εκπλήρωση της τελευταίας του επιθυμίας, που ήταν να μεταφερθεί μετά θάνατον στη γενέτειρά του.

Τη νομική διάσταση της υπόθεσης έχει αναλάβει ο επίσης Ελασσονίτης δικηγόρος Αθανάσιος Αγοράστης, ο οποίος συνεχίζει τις προσπάθειες με οδηγίες των εντολέων του. Ωστόσο ο ίδιος θεωρεί ότι η μεταφορά της σορού στην Ελλάδα συγκεντρώνει πλέον ελάχιστες πιθανότητες, δεδομένου ότι η δήλωση του διαζυγίου δεν είναι μια απλή υπόθεση καθώς για αυτή χρειάζεται η αμετάκλητη αναγνώριση του πρώτου διαζυγίου με δικαστική απόφαση από ελληνικό δικαστήριο, διαδικασία που είναι χρονοβόρα ακόμη και αν καταβληθούν προσπάθειες για τη συμπίεση του χρόνου έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η οικογένεια του θανόντα βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο καθώς η μοναδική λύση για να γίνει η μεταφορά της σορού είναι να κινήσει τη σχετική διαδικασία η πρώτη σύζυγος που εμφανίζεται και ως μοναδική κληρονόμος με την οποία όμως σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές δεν υπάρχουν επαφές.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η Μητρόπολη Ελασσόνας, που φέρεται να υποστηρίζει - μπροστά στο αδιέξοδο - την ταφή του θανόντα στο Βανκούβερ του Καναδά, που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε αποφασιστεί, και τη μεταφορά των οστών μετά την εκταφή του ώστε με τον τρόπο αυτό να εκπληρωθεί η τελευταία επιθυμία του 72χρονου Ελασσονίτη.

Άποψη που έχει ήδη μεταφερθεί και εξετάζεται από τους οικείους του, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η τελική τους απόφαση.

