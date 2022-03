Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία μπλόκαρε το Facebook

Η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απέκλεισε το Facebook ως απάντηση στους περιορισμούς πρόσβασης στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης στην πλατφόρμα της.

Η Ρωσική ρυθμιστική αρχή, Roskomnadzor, είπε ότι υπήρξαν 26 περιπτώσεις διακρίσεων κατά των ρωσικών μέσων ενημέρωσης από το Facebook από τον Οκτώβριο του 2020, με περιορισμένη πρόσβαση σε κρατικά κανάλια όπως το RT και το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η εταιρεία META αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι είχε περιορίσει την πρόσβαση στο RT και στο Sputnik σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι υποβάθμισε παγκοσμίως περιεχόμενο από τις σελίδες του Facebook και τους λογαριασμούς του Instagram των ρωσικών κρατικών δικτύων, καθώς και από αναρτήσεις που περιέχουν συνδέσμους προς αυτά.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στη Ρωσία διαπίστωσαν ότι δεν είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παρά μόνο μέσω VPN.

Μετά το Facebook, η ρωσική αρχή τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor περιόρισε την πρόσβαση και στο Twitter Inc, μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία (Reuters, AFP), επικαλούμενα τα ρωσικά Tass και Interfax.

Νόμος του Πούτιν με έως 15ετή κάθειρξη για όποιον διαδίδει "ψευδείς πληροφορίες" για τον στρατό

Εν τω μεταξύ, Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο θα επιβάλλονται στο εξής βαριές ποινές φυλάκισης σε όποιον δημοσιοποιεί «ψευδείς πληροφορίες» για τον στρατό, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το κείμενο αυτό, που εγκρίθηκε νωρίτερα από το κοινοβούλιο, προβλέπει επίσης ποινές κάθειρξης για όποιον ζητά να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι ποινές που προβλέπονται μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 15 χρόνια για όποιον διαδίδει «ψευδείς πληροφορίες» οι οποίες έχουν «σοβαρές συνέπειες» για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο νόμος στοχεύει και τους απλούς πολίτες και όχι μόνο τους δημοσιογράφους ή άλλους επαγγελματίες της ενημέρωσης.

Αναφορικά με την εισβολή στην Ουκρανία, οι ρωσικές αρχές έχουν απαγορεύσει στα μέσα ενημέρωσης να χρησιμοποιούν άλλες πληροφορίες πλην των επίσημων ανακοινώσεων. Απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν λέξεις όπως «πόλεμος» και «εισβολή».?

Το BBC ανέστειλε τη λειτουργία του στην Ρωσία

Το BBC ανακοίνωσε ότι απέσυρε τους δημοσιογράφους του από τη Ρωσία και ότι ανέστειλε προσωρινά τις ειδησεογραφικές δραστηριότητές του εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς αξιολογεί τις επιπτώσεις της νέας νομοθεσίας που υιοθέτησαν οι ρωσικές αρχές.

«Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι πρωταρχικής σημασίας και δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους εκθέσουμε στον κίνδυνο ποινικής δίωξης απλώς και μόνο επειδή κάνουν τη δουλειά τους Θα ήθελα να επαινέσω όλους αυτούς, για τη γενναιότητα, την αποφασιστικότητα και τον επαγγελματισμό τους», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι σε ανακοίνωσή του.

