Ουκρανία - Μπορέλ: Έκκληση για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου

Δραματική έκκληση για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στην Ουκρανία, απηύθυνε σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, λίγο μετά το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, στο οποίο συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρι Κούλεμπα με τηλεδιάσκεψη.

«Ο Πούτιν πρέπει να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μπορέλ. «Χρειαζόμαστε πράσινους διαδρόμους για να περάσει η βοήθεια για τον ουκρανικό λαό, γυναίκες παιδιά… υπάρχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και σε βασικά αγαθά», τόνισε.

Οι συνεχείς βομβαρδισμοί των ρωσικών δυνάμεων χτυπούν σχολεία, νοσοκομεία , με στόχο να καταστρέψουν την Ουκρανία και με αποτέλεσμα πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι να έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα, εξήγησε ο Μπορέλ. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προστατεύσει όλους τους πρόσφυγες και να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια.

Αναφερόμενος στο βομβαρδισμό από ρωσικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ουκρανίας, ο Μπορέλ είπε ότι είναι «απαράδεκτο» για τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να προκαλέσει σε ολόκληρη την Ευρώπη. «Η Ρωσία πρέπει σεβαστεί την ασφάλεια της ζώνης πυρηνικής ενέργειας για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου», τόνισε.

Εξάλλου το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με τη συμμετοχή των ομολόγων τους από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, συζητήθηκε το ενδεχόμενο ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Αυτό που προέχει είναι η εφαρμογή των κυρώσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί», τόνισε ο Μπορέλ. Ωστόσο, είπε ότι εξετάζονται νέες κυρώσεις, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να αποκλειστούν κι' άλλες ρωσικές τράπεζες από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συναλλαγών Swift. Ανέφερε, επίσης, ότι έγινε ανταλλαγή απόψεων για μέτρα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας και το κλείσιμο των λιμανιών της ΕΕ σε ρωσικά σκάφη. «Αυτές οι κυρώσεις τέθηκαν από κάποιες χώρες, όμως δεν υπήρξε απόφαση», είπε.

Ανέφερε, τέλος, ότι θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο που αντιστοιχεί στο 40% της κατανάλωσης στην ΕΕ. «Η πράσινη μετάβαση πρέπει να επιταχυνθεί για γεωπολιτικούς λόγους», είπε ο Μπορέλ.?

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία και δεν έχουν αποκλείσει τίποτα, δήλωσε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Δηλώνοντας ότι «όλα είναι στο τραπέζι», ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σχολίασε ωστόσο ότι η επιβολή ενεργειακών κυρώσεων στη Ρωσία θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να μειωθεί ο παγκόσμιος εφοδιασμός και να αυξηθούν οι τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς.

Ο Μπλίνκεν υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση του ΝΑΤΟ να μην δημιουργήσει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας. Εξήγησε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα είχε ως αποτέλεσμα τη διάχυση της σύγκρουσης σε περισσότερες χώρες.

«Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα εξαπλωθεί πέραν της Ουκρανίας. Μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων θα οδηγούσε σε κανονικό πόλεμο στην Ευρώπη», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

Ο Μπλίνκεν τόνισε ότι η Ρωσία έχει απομονωθεί όσο ποτέ άλλοτε και επανέλαβε ότι το κόστος θα είναι μεγάλο για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Δεκάδες εκατομμύρια Ρώσοι θα υποφέρουν λόγω των επικίνδυνων αποφάσεων που λαμβάνει ένας μικρός κύκλος διεφθαρμένων ηγετών και συνεργατών τους. Αν το Κρεμλίνο δεν αλλάξει ρότα, θα συνεχίσει στον δρόμο της εντεινόμενης απομόνωσης», πρόσθεσε.

