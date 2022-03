Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: ήττα στο φινάλε για το “τριφύλλι”

Οι "πράσινοι", παρά την κακή εμφάνιση, διεκδίκησαν το ροζ φύλλο αγώνα μέχρι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το σφύριγμα της λήξης.

Με τον «πράσινο» εγωισμό να κατακλύζει το παρκέ του ΟΑΚΑ μόνο στην τέταρτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός δεν γλίτωσε τη δεύτερη διαδοχική ήττα και 19η σε 26 αγώνες στη Euroleague.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 75-76 από την Αρμάνι Μιλάνο, για την 28η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Χάινς να παίρνει το πολύτιμο ριμπάουντ -μετά από άστοχο τρίποντο του Ροντρίγκεθ- και το φάουλ από τον Παπαγιάννη στα 2΄΄ για τη λήξη και να κρατάει με 1/2 βολές τους Ιταλούς αμετακίνητους στην τρίτη θέση με ρεκόρ 18-8.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 36-40, 51-63, 75-76

Τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας του Παναθηναϊκού από τα 6.75 μέχρι το 30΄ και τον Νεμάνια Νέντοβιτς «εγκλωβισμένο» στην αντίπαλη άμυνα, μετρώντας 1/8 τρίποντα, το «τριφύλλι» έδειχνε παραδομένο στις... ορέξεις των Ιταλών (51-63 στο τέλος της τρίτης περιόδου).

Ωστόσο, με πρωταγωνιστή τον Σέρβο γκαρντ, οι «πράσινοι» έτρεξαν επιμέρους σκορ 24-13 στον... επίλογο, έγραψαν το 75-75, μετά από κλέψιμο και καλάθι του Νέντοβιτς, αλλά πληγώθηκαν από τον Χάινς, ο οποίος αξιοποίησε στο έπακρο το λάθος του Παπαγιάννη.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού με 19 πόντους, αλλά 3/10 τρίποντα ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ενώ από την Αρμάνι «έλαμψε» ο Κάιλ Χάινς με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός «χτύπησε» με το... καλημέρα μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, τροφοδοτώντας Παπαγιάννη και Γουάιτ, τη στιγμή που η άμυνα του ήταν αποτελεσματική και κρατώντας στο μηδέν τους Ιταλούς σήκωσε γρήγορα κεφάλι στο σκορ (7-0 στο 3΄). Η Αρμάνι προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά με τους Νέντοβιτς και Κασελάκη να δίνουν λύσεις από τα 6.75, οι «πράσινοι» παρέμειναν σε απόσταση ασφαλείας (17-9 στο 8΄). Ωστόσο, τα διαδοχικά λάθη δεν τους επέτρεψαν να κρατήσουν τη διαφορά μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου (19-14).

Με τον Νέντοβιτς να τα... έχει με την αστοχία του από την περιφέρεια στο δεύτερο δεκάλεπτο και τον Ντιλέινι να εκτελεί από τα 6.75, η Αρμάνι πήρε απειλητική θέση, ενώ κερδίζοντας τη μάχη των ριμπαόυντ και αξιοποιώντας τους αιφνιδιασμούς της, απόρροια των κακών επιθετικών επιλογών του Παναθηναϊκού, πέτυχε όχι μόνο την ισοφάριση στο 18΄ (33-33), αλλά βρέθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου μπροστά στο σκορ (36-40). Κομβική στην αντεπίθεση των Ιταλών η είσοδος του Ρίτσι, ο οποίος σηκώθηκε από τον πάγκο και σε επτά λεπτά συμμετοχής στο δεύτερο δεκάλεπτο σημείωσε 8 πόντους.

Με την Αρμάνι να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75 και να «εξουδετερώνει» με την άμυνα της τον Νέντοβιτς στην περιφέρεια, οι Ιταλοί επέβαλαν το ρυθμό τους, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που είχε πρόβλημα στη δημιουργία και έψαχνε το εαυτό του σε άμυνα και επίθεση. Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα, μάλιστα, εκτόξευσε τη διαφορά στο 27΄ για πρώτη φορά στο +11 (49-60), χωρίς να αγχωθεί μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (51-63).

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την αντίδραση που αναζητούσε από τα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου, αποδίδοντας τα μέγιστα στην άμυνα, αλλά κυρίως βρίσκοντας τα μακρινά σουτ του Νέντοβιτς που είχε στερηθεί για 30 λεπτα (στο τέλος της τρίτης περιόδου είχε 1/8 τρίποντα). Με τον Σέρβο, μάλιστα, να ευστοχεί σε δύο σερί τρίποντα στο τελευταίο τρίλεπτο, οι «πράσινοι» έφτασαν μία ανάσα από την ισοφάριση, η οποία ήρθε στα 70΄΄ για τη λήξη από τα χέρια του Νέντοβιτς, μετά από κλέψιμο και καλάθι (75-75).

Ωστόσο, το δεύτερο διαδοχικό λάθος του Παπαγιάννη, ο οποίος υπέπεσε σε φάουλ στον Χάινς στα 2΄΄ για τη λήξη, μετά το επιθετικό ριμπάουντ του Αμερικανού στο άστοχο τρίποντο του Ροντρίγκεθ, έστειλε την Αρμάνι στη γραμμή των βολών και ο έμπειρος σέντερ των Ιταλών με 1/2 διαμόρφωσε το τελικό 75-76.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς - Κόρτες - Πέτεκ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Μέικον 9, Παπαγιάννης 11, Μποχωρίδης, Καββαδάς 7, Κασελάκης 7 (1), Γουάιτ 11 (2), Νέντοβιτς 19 (3), Έβανς 2, Σαντ Ρος 9.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Έτορε Μεσίνα): Μέλι 8, Γκραντ 3 (1), Ροντρίγκεθ 9 (1), Ταρζούσκι, Ρίτσι 10 (2), Χολ 8, Ντιλέινι 15 (1), Μήτογλου 2, Ντάνιελς 8 (2), Χάινς 13, Μπέντιλ.

Πριν το πρώτο τζάμπολ, ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Φραγκίσκος Αλβέρτης, καλωσόρισε στο ΟΑΚΑ τον Μπεν Μπεντίλ και βράβευσε τον Ντίνο Μήτογλου για την προσφορά του στο «τριφύλλι».

