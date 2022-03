Life

Κιμούλης κατά ΣΕΗ για τις μηνύσεις και την πρόταση για διαγραφή του

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο δικηγόρος του Γιώργου Κιμούλη για την πρόταση διαγραφής του από το ΣΕΗ, πριν την έκδοση απόφασης από το Πειθαρχικό.

Στην αντεπίθεση περνά ο Γιώργος Κιμούλης σχετικά με την πρόταση που έχει κατατεθεί στο ΣΕΗ για τη διαγραφή του απο το Σωματείο, πριν καν ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του Γιώργου Κιμούλη, Βασίλη Καπερνάρου:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η. με ανακοίνωσή του (1.3.2022) δήλωσε ότι αποφάσισε να καταθέσει στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του Σωματείου πρόταση διαγραφής του εντολέως μας, κ. Γιώργου Κιμούλη, από το Σωματείο, με αιτία την άσκηση της αγωγής του εναντίον του Σ.Ε.Η.

Η ανωτέρω πρόταση διαγραφής του κ. Κιμούλη θα γίνει, δηλαδή, παρά το γεγονός ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η. δεν έχει ακόμα αποφανθεί για την αλήθεια ή μη των εις βάρος του καταγγελιών και ανεξαρτήτως του αν ευσταθούν οι λόγοι για τους οποίους ασκήθηκε η ανωτέρω αγωγή! Αντί, δηλαδή, να αναμείνει το Σ.Ε.Η. την απόφαση του Πειθαρχικού του Συμβουλίου και να συνδράμει με κάθε τρόπο ώστε να τύχει ο κ. Κιμούλης μιας καθ’ όλα νόμιμης, αμερόληπτης και δίκαιης κρίσης από τα μέλη του, το ίδιο επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του περί μεροληπτικής στάσης του Σωματείου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε βάρος του.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ανωτέρω αγωγή του εντολέως μου δεν ασκήθηκε με σκοπό τον εκφοβισμό αλλά με σκοπό την προάσπιση των εντελώς και απολύτως καταπατημένων εκ των μελών του Σ.Ε.Η. δικαιωμάτων του κ. Γεωργίου Κιμούλη. Η άκρως επικίνδυνη και νομικά αστήρικτη θεώρηση των μελών του Σ.Ε.Η. ότι οποιοσδήποτε προσφεύγει στη Δικαιοσύνη έχει πρόθεση να εκφοβίσει ή να εκβιάσει αποδεικνύει περίτρανα την βάσιμη πεποίθηση μας ότι το Σ.Ε.Η. λειτουργεί μεροληπτικά και αυθαίρετα. Εξάλλου, σε κανένα κράτος του σύγχρονου κόσμου η προσφυγή σην δικαιοσύνη, δεν συνιστά αντισωματειακή, αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική δράση, ώστε να δικαιολογείται εξ αυτού του λόγου τυχόν διαγραφή του κ. Κιμούλη από το Σ.Ε.Η.. Αντιθέτως, είναι άκρως αντισυναδελφική και αντισωματειακή η συμπεριφορά των μελών του Σωματείου, σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργεί ερείσματα αυτοδιαγραφής των.

Η αγωγή του κ. Κιμούλη έχει ως μόνο στόχοι την αποκατάσταση της βλάβης που έχει υποστεί από την συμπεριφορά του Σ.Ε.Η., συνιστά δε τον μόνο νόμιμο τρόπο διεκδίκησης, διάγνωσης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου αθωότητάς του, που το ίδιο το Σ.Ε.Η. και τα συγκεκριμένα μέλη του Πειθαρχικού του Συμβουλίου καταπάτησαν. Συνιστά, επιπλέον, έκφραση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός του για παροχή δικαστικής προστασίας, κατ’ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος.

Ήδη από την 26.1.2021, οπότε έλαβε χώρα η δημόσια, τηλεοπτική «καταγγελία» της κας Ζέτας Δούκα, και έως σήμερα, το Σ.Ε.Η. και στη συνέχεια κάποια εκ των μελών του Πειθαρχικού του Συμβουλίου έχει επιδείξει απροκάλυπτα μεροληπτική συμπεριφορά σε βάρος του. Ενδεικτικώς και μόνο αναφέρουμε τα κάτωθι, ως απόδειξη της προειλημμένης απόφασης του Σ.Ε.Η. περί διαγραφής του κ. Κιμούλη:

Α) Η κ. Δούκα, στην δημόσια «καταγγελία» της οποίας στηρίχθηκε κατά βάση η καταγγελία του Δ.Σ. του Σ.Ε.Η., τόλμησε να παρουσιάσει τον εαυτό της ως άλλη κ. Μπεκατώρου, αναφερόμενη δε στην ψυχολογική και λεκτική βία, που δήθεν υπέστη από τον κ. Κιμούλη, ισχυρίστηκε ότι έχει την ίδια σοβαρότητα με την σεξουαλική και τη σωματική! (σσ. «αυτήν την ιστορία της ψυχολογικής και λεκτικής βίας, επαναλαμβάνω, η οποία δεν είναι – δεν είναι καθόλου λιγότερη και σοβαρότερη σημασίας από τη σεξουαλική και τη σωματική...»)

Παράλληλα, και άλλοι ομότεχνοι του κ. Κιμούλη προέβησαν σε «καταγγελίες του πληκτρολογίου», μέσω Facebook και Instagram, ουδέποτε, όμως αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα περιστατικά που να στηρίζουν τα αόριστα ρήματα («με φόβισες, με πλήγωσες») που τις απαρτίζουν. Πολύ περισσότερο, ουδέποτε ανέφεραν στις Αρχές (ακόμα και με καταγγελία στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η.) τα όσα δήθεν υπέστησαν εξαιτίας του.

Το Σ.Ε.Η., όμως, χωρίς καν να αναζητήσει την ουσιαστική αλήθεια των ανωτέρω «καταγγελιών» ως όφειλε, προέβη αυτεπάγγελτα, δίκην εισαγγελίας, σε καταγγελία του κ. Κιμούλη, τρεις (3) μόλις ημέρες μετά την εμφάνιση της κ. Δούκα στην τηλεόραση. Την ίδια στιγμή, και ενώ η ανωτέρω «καταγγελία» απαρτίζεται από αοριστολογικές κρίσεις και είναι στο σύνολό της ψευδής, αναπόδεικτη, συκοφαντική, καθυβριστική και μειωτική της προσωπικότητάς του, ισάριθμοι μάρτυρες υπεράσπισης του κ. Κιμούλη, μεταξύ των οποίων ηθοποιοί, ο θεατρικός παραγωγός και ο φροντιστής της παράστασης «Πιο κοντά», διέψευσαν κατηγορηματικά όσα ισχυρίστηκε δημοσίως η κ. Δούκα, τα οποία, μάλιστα, ουδέποτε –μέχρι και σήμερα- κατήγγειλε στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές Αρχές. Γιατί; Γιατί απλούστατα, ουδέποτε συνέβησαν αυτά τα οποία ισχυρίστηκε!

Εντούτοις, το Σ.Ε.Η. ουδόλως μερίμνησε να καταγγείλει και την κ. Δούκα για παράβαση του άρ. 1 παρ. 5 στοιχ. εβ’ του Εσωτερικού Κανονισμού του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Η., σύμφωνα με το οποίο «πειθαρχικά παραπτώματα ενδεικτικά είναι οι ψευδείς καταγγελίες εναντίον συναδέλφων!».

Β) Κατά την διάρκεια της δημόσιας «καταγγελίας» της κας Δούκα, αν και η ίδια ρητά ανέφερε πως ουδέποτε υπέστη από τον κ. Κιμούλη σεξουαλική παρενόχληση, («Δεν αφορά σεξουαλική παρενόχληση, όχι, δεν είναι σεξουαλικής φύσεως και -θέλω να το τονίζω και να το διαχωρίσω- είναι ψυχολογικής και λεκτικής φύσεως») ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Η., κ. Πασχάλης Τσαρούχας, εντούτοις, δήλωσε κατά την διάρκεια της συμπληρωματικής κατάθεσης της κ. Δούκα και πάντως πριν απολογηθεί ο κ. Κιμούλης (!) ότι του αξίζει ο εγκλεισμός στις φυλακές της Τρίπολης, όπου, όπως είναι γνωστό, κρατούνται οι καταδικασμένοι για βαρύτατα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Περαιτέρω, το πρόσωπο του κ. Κιμούλη σκοπίμως τοποθετήθηκε σε ανακοίνωση-ψήφισμα του Σ.Ε.Η. και σε δημόσιες τοποθετήσεις των εκπροσώπων του μαζί με ανθρώπους, οι οποίοι κατηγορούνται για παιδεραστεία, βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση.

Γ) Αναφορικά με την καταγγελία της κας Κοκκινοπούλου επαγόμεθα τα κάτωθι: Η κ. Κοκκινοπούλου κατήγγειλε τον κ. Κιμούλη για δήθεν βλαπτική συμπεριφορά εναντίον της, κατά τη διάρκεια προβών παράστασης, στην οποία ο κ. Κιμούλης ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ!!! Για ακόμη μία φορά, το στρατευμένο εις βάρος του κ. Κιμούλη Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η., αντί να απορρίψει την καταγγελία της και να την καταχωρήσει στα πρακτικά, όπως επιτάσσει το άρ. 14 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Η. και αντί να την τιμωρήσει για την πειθαρχική παράβαση της ψευδούς καταγγελίας εναντίον συναδέλφου της, αφού δεν προέκυψαν ενδείξεις βασιμότητάς της, τουναντίον, την κάλεσε για συμπληρωματική κατάθεση ενώπιόν του, όπου το ίδιο (!) της υπέδειξε τα τραγικά λάθη-ψεύδη της, προκειμένου, όπως ρητά ειπώθηκε από τον κ. Τσαρούχα και τον κ. Παναγόπουλο, «να είναι καλυμμένοι», τόσο εκείνοι όσο και η καταγγέλλουσα! (ενδεικτικά κάποιες από τις φράσεις που ειπώθηκαν στην συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Η., κατά την κατάθεση της κας Κοκκινοπούλου: «κάποιες διευκρινήσεις θέλουμε εδώ πέρα, γιατί προκύπτει ότι τον καταγγέλλεις για κάτι το οποίο δεν υπήρχε ποτέ…», «να ξαναφτιάξεις ένα χαρτί με τα σωστά στοιχεία, για να καλύψεις τον εαυτό σου περισσότερο, ως καταγγέλλουσα…» , «δεν παίζει συν ή πλην, στη δική μας την κρίση…» και παρακάτω: «…το ζήτημα είναι να μην κατηγορηθείς εσύ για ψευδομαρτυρία…»)

Δ) Αναφορικά με την «αταλάντευτη επιμονή στην τυπικότητα και την προστασία των δικαιωμάτων και των δύο πλευρών (καταγγελλόντων και καταγγελλόμενου)», την οποία δήθεν επέδειξε στην περίπτωση του κ. Κιμούλη το Σ.Ε.Η.:

O Το Σ.Ε.Η. δεν αντέδρασε τυπικά και ως όφειλε, όταν το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου κατήγγειλαν καταχρηστικά τις συμβάσεις συνεργασίας τους μαζί του, στον απόηχο των ανωτέρω καταγγελιών, τιμωρώντας τον, επειδή κρίθηκε ένοχος σε κάποιες «τηλεδίκες» και σε κάποιες αναρτήσεις στο facebook και το Instagram!

Τούτο, μάλιστα, κατά παράβαση α) του άρ. 2 του καταστατικού του Σ.Ε.Η., το οποίο ορίζει ότι «σκοποί του Σωματείου είναι «η παρακολούθηση, η προστασία και η υπεράσπιση των οικονομικών, καλλιτεχνικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ηθοποιών.» και β) του άρ. 14 του, ως άνω, καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο «Η Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πάρει επαγγελματικά μέτρα αν ένα μέλος του Σωματείου ή μία Αντιπροσωπευτική Επιτροπή καταγγείλουν καταστρατήγηση νόμιμων δικαιωμάτων των μελών, που απορρέουν από το Νόμο ή τις συλλογικές συμβάσεις.»

O Ο κ. Κιμούλης την 14.9.2021 και την 21.10.2021 προέβη στην κατάθεση γραπτών αιτήσεων προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ζητούσε α) να του χορηγηθεί αντίγραφο των πρακτικών που τηρήθηκαν κατά την συνεδρίαση της 28.6.2021, β) να του χορηγηθεί αντίγραφο της εισήγησης (πρότασης) του εισηγητή της υπόθεσης, κ. Τρύφωνα Ζάχαρη, γ) να του γνωρίσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, επακριβώς, ποιες ελλείψεις διαπίστωσε και σε ποια σημεία των καταθέσεων των μαρτύρων, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεσή του, δ) να του επιτραπεί η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων παρουσία του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ε) να του γνωστοποιηθεί ποιους μάρτυρες πρόκειται να εξετάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η. κατά το στάδιο των συμπληρωματικών καταθέσεων, αλλά και σε ποιες ενέργειες προέβη, προκειμένου να αρθεί η βάσιμη και σοβαρότατη υπόνοια μεροληψίας τουλάχιστον τριών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε βάρος του. Όλα τα ανωτέρω συνιστούν νόμιμα αιτήματά του, σύμφωνα και με το άρθρο 27 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Η.

Επί των ανωτέρω αιτημάτων του, όμως, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Η. του απάντησε ότι τούτο δεν προβλέπεται από το Καταστατικό του και αρνήθηκε την χορήγησή τους, κατά παράβαση της γενικής αρχής του Δικαίου «ό,τι δεν απαγορεύεται από το νόμο με σαφή, ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, επιτρέπεται (In dubio pro libertate).»

Ε) Αναφορικά με την υποτιθέμενη νομιμότητα της δράσης του Σ.Ε.Η. και των εναγομένων μελών του Πειθαρχικού του Συμβουλίου σχετικά με την υπόθεση του κ. Κιμούλη, λεκτέα τα κάτωθι:

O Το άρ. 21 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Η., ορίζει ότι «μετά την αποχώρηση του κρινόμενου και των μαρτύρων, τον λόγο παίρνει ο εισηγητής, γίνεται συζήτηση με ευθύνη του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκδίδεται η απόφαση». Ωστόσο, αν και ο κ. Κιμούλης κλήθηκε σε απολογία την 28.2.2022, εντούτοις, όπως το ίδιο το Σ.Ε.Η. επιβεβαιώνει στην ανωτέρω ανακοίνωσή του, η διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού του Συμβουλίου είναι ακόμα εκκρεμής και δεν έχει εισέτι εκδοθεί απόφαση.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτει μετά βεβαιότητος ότι το Σ.Ε.Η. ουδόλως τήρησε τους κανόνες νομιμότητας και ισότητας, σντιθέτως, το ίδιο απαξίωσε το καταστατικό του και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πειθαρχικού του Συμβουλίου, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, γεγονός που επιρρωνύει την αγωγή του κ. Κιμούλη".

