Πολιτική

Ουκρανία - Προσφυγικό: Κυβερνητική σύσκεψη για τις ροές στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζητήθηκε για την διαδικασία υποδοχής, τις παροχές και τις συνθήκες φιλοξενίας. Εκδόθηκε η απόφαση για την παροχή προσωρινής προστασίας.

Ευρεία κυβερνητική σύσκεψη στην Προεδρία της Κυβέρνησης με τη συμμετοχή υπουργών και κυβερνητικών στελεχών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις με τις προσφυγικές ροές εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία που φτάνουν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν όλα τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία υποδοχής σε κάθε πύλη εισόδου της Ελλάδας των Ουκρανών εκτοπισθέντων ατόμων, την παροχή προσωρινής προστασίας, τις παροχές και τις συνθήκες φιλοξενίας καθώς και τα άμεσα επόμενα βήματα από τα αρμόδια Υπουργεία.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ιδιαίτερα η δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας υποδοχής αιτημάτων ανθρωπιστικής προσφοράς προς τους Ουκρανούς εκτοπισθέντες στη διεύθυνση https://migration.gov.gr/help-ukraine-online-form/, όπου δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, απλοί πολίτες και ΜΚΟ μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να συμβάλλουν στην ανακούφιση των Ουκρανών θυμάτων του πολέμου.

Συνολικά έως σήμερα έχουν λάβει καθεστώς προσωρινής φιλοξενίας 2.704 Ουκρανοί πολίτες εκ των οποίων 50 μόνο έχουν αιτηθεί να φιλοξενηθούν σε δομές πρώτης υποδοχής. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε από τον Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου το σύνολο των άμεσα διαθέσιμων κλινών φιλοξενίας που προσεγγίζουν τις 5.000 και μπορούν προοπτικά να ανέλθουν σε 30.000.

Επίσης, έγινε αναφορά στη διαπιστωτική απόφαση για την παροχή έκτακτου καθεστώτος ειδικής προσωρινής προστασίας διάρκειας 12 μηνών κατά παρέκκλιση της πάγιας διαδικασίας Ασύλου, που αποφασίστηκε σήμερα από τα ευρωπαϊκά όργανα και υιοθετείται άμεσα από τη χώρα μας.

Επιπλέον γνωστοποιήθηκε ότι σε ένα μήνα, από τις 4/4, θα υπάρξει η δυνατότητα fast track διαδικασίας ταυτοποίησης και παροχής ειδικής βιομετρικής ταυτότητας 12μηνης παραμονής σε όσους Ουκρανούς πολίτες επιθυμούν να παραμείνουν στη χώρα μας.

Τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας αναφέρθηκαν στην ετοιμότητα των δομών υγείας και των σχολικών μονάδων να υποδεχθούν Ουκρανούς πρόσφυγες. Μάλιστα, ήδη πέντε παιδιά από την Ουκρανία έχουν γραφτεί σε τάξεις του ελληνικού δημόσιου σχολείου στο πλαίσιο της δράσης για το «Συμπεριληπτικό Σχολείο». Το Υπουργείο Υγείας ανέλαβε να σχεδιάσει ειδική δράση εμβολιασμού των ανεμβολίαστων προσφύγων και αποστολής υγειονομικού υλικού σε νοσοκομεία της Ουκρανίας.

Τα Υπουργεία Εργασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανέλαβαν να καταγράψουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας για εποχικό ή μόνιμο προσωπικό, που δεν καλύπτονται από το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, στον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση, τον τουρισμό, την εστίαση και τις εταιρείες τεχνολογίας και να επανέλθουν με συγκεκριμένα στοιχεία ευκαιριών απασχόλησης για τους Ουκρανούς εκτοπισθέντες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και την Εκκλησία της Ελλάδος ώστε να συνδράμουν στη φιλοξενία των προσφύγων.

Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε για τη δύσκολη αλλά επιτυχή επιχείρηση εκκένωσης Ελλήνων πολιτών από την Ουκρανία και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επαφές με το ελληνικό ομογενειακό στοιχείο και τη διάνοιξη νέων ανθρωπιστικών διαδρόμων για την έξοδο από τη χώρα και άλλων Ελλήνων ομογενών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων 'Ασυλο, Μάνος Λογοθέτης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Αλέξανδρος Κόπτσης και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Θανάσης Κοντογεώργης.

Η απόφαση ενεργοποίησης του καθεστώτος προσωρινής προστασίας προσφύγων από την Ουκρανία

Εκδόθηκε την Παρασκευή, η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία ενεργοποιείται το καθεστώς προσωρινής προστασίας εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία, σε συνέχεια της σχετικής εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία προσωρινής προστασίας ρυθμίζεται στην Ελλάδα με το προεδρικό διάταγμα 80/2006 και προβλέπει την παροχή δωδεκάμηνης άδειας παραμονής και εργασίας στους δικαιούχους υπηκόους Ουκρανίας που διέμεναν στην Ουκρανία πριν από τις 24/2/2022, δηλαδή αμέσως πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Εξάλλου, σε σημερινή σύσκεψη στο υπουργείο Μετανάστευσης του γενικού γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνου Λογοθέτη και του ειδικού γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, Βαγγέλη Κωνσταντίνου, με εκπροσώπους περίπου 45 μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών συζητήθηκε ο συντονισμός όλων των φορέων αναφορικά με την υποδοχή των προσφύγων από την Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης απευθύνθηκε πρόσκληση προς τις ΜΚΟ να αξιοποιήσουν τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «Θέλω να προσφέρω βοήθεια» του υπουργείου (https://www.migration.gov.gr/helpukraine), σκοπός της οποίας είναι η καταγραφή της πρόθεσης προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Στη φόρμα καταγραφής θα δηλώνονται εκτός από τα επίσημα στοιχεία του φορέα και το είδος της βοήθειας που παρέχεται η οποία μπορεί να είναι διαμονή, υπηρεσίες, είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και χρηματικό ποσό.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό ρωσικό “αποκλεισμό” η Μαριούπολη

Κακοκαιρία το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας