Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό ρωσικό “αποκλεισμό” η Μαριούπολη

Περικυκλωμένη από ρωσικά στρατεύματα η Μαριούπολη. Εκρήξεις σε Κίεβο, Χάρκοβο, Νικολάεφ.

Το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Μαριούπολης, στην ανατολική Ουκρανία, συνεχίζει να τελεί υπό πολιορκία, υφίσταται «αποκλεισμό» από τον ρωσικό στρατό και «ανελέητες» επιθέσεις, κατήγγειλε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, ζητώντας να δημιουργηθεί ανθρωπιστικός διάδρομος.

«Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε λύσεις στα ανθρωπιστικά προβλήματα και όλα τα πιθανά μέσα για να βγει η Μαριούπολη από τον αποκλεισμό», ανέφερε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο μέσω Telegram γύρω στα μεσάνυχτα.

«Προτεραιότητά μας είναι να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ζωτικής σημασίας υποδομές και να οργανώσουμε ανθρωπιστικό διάδρομο για να μπορέσουν έρθουν τρόφιμα και φάρμακα στην πόλη», συνέχισε.

Η κατάληψη της πόλης των περίπου 450.000 κατοίκων, στις ουκρανικές ακτές στην Αζοφική Θάλασσα, θα αποτελούσε σημαντική καμπή για την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Θα επέτρεπε να συνδεθούν οι δυνάμεις από την –προσαρτημένη στη Ρωσία– Κριμαία, που ήδη κυρίευσαν τα λιμάνια-κλειδιά Μπερντιάνσκ και Χερσώνα, με τα στρατεύματα των αυτονομιστών και του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς.

Προχθές Πέμπτη, ο δήμαρχος της Μαριούπολης κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έθεσε την πόλη υπό πολιορκία καταστρέφοντας γέφυρες και τρένα για να εμποδίσει κατοίκους να φύγουν.

«Εδώ και πέντε ημέρες ο τόπος μας, η οικογένειά μας του μισού εκατομμυρίου κατοίκων, υφίσταται ανελέητες επιθέσεις», ανέφερε, καλώντας ταυτόχρονα να συνεχιστεί η «αντίσταση».

Πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο, την πόλη συνεχίζουν να υπερασπίζουν μονάδες του ουκρανικού στρατού, της Εθνικής Φρουράς, της υπερεθνικιστικής οργάνωσης Αζόφ, της συνοριοφρουράς και των πεζοναυτών.

Κίεβο, Χάρκοβο και Νικολάεφ, βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων.

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα γύρω από την πρωτεύουσα ενώ σφοδρές μάχες μαίνονται στα βορειοδυτικά του Κιέβου, καθώς και γύρω από το αεροδρόμιο του Χοστομέλ.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Χάρκοβο. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν στα καταφύγια

Σφοδρές συγκρούσεις είναι σε εξέλιξη και περιμετρικά της πόλης Νικολάεφ, που αποτελεί "κλειδί" για την κατάληψη της Οδησσού.

Νέα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει για μια ακόμη φορά κατεπειγόντως μεθαύριο Δευτέρα στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας) για να συζητήσει την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία η εισβολή των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ και της Αλβανίας, δήλωσαν χθες Παρασκευή διπλωματικές πηγές.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση του ΣΑ, θα διεξαχθούν διαβουλεύσεις κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν αιτήματος του Μεξικού και της Γαλλίας, που καταρτίζουν σχέδιο απόφασης με περιεχόμενο ακόμη υπό διαμόρφωση, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το γαλλομεξικανικό σχέδιο ψηφίσματος, πρωτοβουλία αρχικά της γαλλικής προεδρίας με την προοπτική πως θα διεξαγόταν ψηφοφορία την Τρίτη, που πάντως δεν έγινε, θα αξιώνει αναστολή των εχθροπραξιών, ανεμπόδιστη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασία των αμάχων.

Το σχέδιο απόφασης συνάντησε ενστάσεις, ιδίως από τις ΗΠΑ, που τόνισαν ότι δεν θα το υποστηρίξουν εάν δεν προσάπτει ρητώς την ευθύνη στη Ρωσία για την ανθρωπιστική κρίση, σημείωσε έτερη διπλωματική πηγή, επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με αρκετές πηγές, η Γαλλία αποφάσισε τελικά, μετά τις επικρίσεις των Αμερικανών και Ευρωπαίων, να μην επιμείνει να τεθεί το κείμενο σε ψηφοφορία το ταχύτερο.

Οποιοδήποτε σχέδιο ψηφίσματος κατηγορεί τη Ρωσία είναι πρακτικά καταδικασμένο σε αποτυχία, καθώς η Μόσχα έχει δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του ΣΑ.

Για το Μεξικό, μολονότι το ρωσικό βέτο είναι βέβαιο, έχει σημασία να φανεί εκ νέου η διεθνής απομόνωση της Ρωσίας στη στρατιωτική περιπέτειά της αυτή, με ένα κείμενο που θα υποστηριχθεί από όσο περισσότερα από τα δεκαπέντε κράτη μέλη είναι δυνατόν.

Προχθές Πέμπτη η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να οργανώσουν «ανθρωπιστικούς διάδρομους» ώστε οι άμαχοι να μπορούν να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες. Το εάν, το κατά πόσον και το πώς θα γίνουν πραγματικότητα οι «διάδρομοι» αυτοί μένει να αποδειχθεί.

