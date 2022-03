Οικονομία

“Πρωινοί Τύποι” - Καύσιμα: “όχι” στο πλαφόν λένε οι πρατηριούχοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για τη διαμόρφωση τιμών και το πλαφόν στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" ο Γιώργος Μασαλής, έμπορος υγρών και αερίων καυσίμων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αυξήσει ραγδαία τις τιμές στα καύσιμα. Στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" μιλησε ο Γιώργος Μασαλής, έμπορος υγρών και αερίων καυσίμων για τη διαμόρφωση των τιμών αλλά και για το πλαφόν στις τιμές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Πρατηριούχων, δεν θα πρέπει να μπει πλαφόν. "Αν μπει πλαφόν, το πλαφόν δεν έχει καμία χρησιμότητα.Από τα 2000 ευρώ, το κέρδος του πρατηριούχου είναι το 50% μικτό, έχει ενοίκια, υπαλλήλους..." είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στο πώς διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων ανέφερε ότι: "Η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα δύο ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο 1.40 ευρώ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο φυσικό αέριο. Ο κόσμος παίρνει πανικόβλητος μία σόμπα υγραερίου για να ζεσταθεί. Οι καταναλωτές, έχουν ξεχάσει τα 1000 λίτρα. 200 λίτρα για ολόκληρη πολυκατοικία."

Όσον αφορά τη μείωση των τιμών ανέφερε: "Σήμερα το πετρέλαιο ανέβηκε +4%, έχει ανέβει 8% σε δύο ημέρες. Μόλις σταματήσει ο πόλεμος αναμένεται ραγδαία μείωση των τιμών, όπως ραγδαία ήταν και η αύξηση."

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό ρωσικό “αποκλεισμό” η Μαριούπολη

Κορονοϊός - Άρση μέτρων: Μάσκες τέλος στους εξωτερικούς χώρους