Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάπαυση πυρός ανακοίνωσε η Ρωσία

Κατάπαυση του πυρός από τον ρωσικό Στρατό για να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι.

Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι από δύο πόλεις στην ανατολική Ουκρανία, ανάμεσά τους η στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Μαριούπολη, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας.

Από τις 09:00 (ώρα Ελλάδας) "η ρωσική πλευρά κηρύσσει καταθεστώς σίγασης (των όπλων), ενώ θα ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη και τη Βολνοβάχα", ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι μετακινήσεις από τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και τα σημεία εξόδου έχουν οριστεί σε συμφωνία με τις ουκρανικές αρχές.

Τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο ο δήμαρχος της Μαριούπολης , Βαντίμ Μποϊτσένκο, είχε ανακοινώσει ότι αυτή η πόλη- λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα, που υπό κανονικές συνθήκες έχει 450.000 κατοίκους, τελεί "υπό αποκλεισμό".

Οι Ουκρανοί φιλορώσοι αντάρτες και ο ρωσικός στρατός έχουν επισημάνει από την πλευρά τους ότι η πόλη είναι περικυκλωμένη.

Πριν την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας ο Μποϊτσένκο είχε ζητήσει να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός "για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ζωτικής σημασίας υποδομές και να οργανώσουμε ανθρωπιστικό διάδρομο για να μπορέσουν έρθουν τρόφιμα και φάρμακα στην πόλη".

Η πόλη Βολνοβάχα βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια της Μαριούπολης.

προειδοποίησε νωρίτερα ότι η πόλη έχει «μπλοκαριστεί» από τις ρωσικές δυνάμεις και έκανε έκκληση για έναν ανθρωπιστικό διάδρομο που θα επιτρέπει στους πολίτες να φύγουν με ασφάλεια. Ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η πόλη δεν έχει νερό, θέρμανση ή ηλεκτρισμό και ότι οι προμήθειες τροφίμων είναι χαμηλές.

Νέα συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική κρίση

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει για μια ακόμη φορά κατεπειγόντως τη Δευτέρα στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας) για να συζητήσει την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει στην Ουκρανία η εισβολή των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ και της Αλβανίας.

Ο Oυκρανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γερουσία των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθύνει ομιλία σήμερα στα μέλη της Γερουσίας των ΗΠΑ, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην αμερικανική άνω Βουλή.Η ομιλία, θα γίνει στις 09:30 (ώρα Ουάσινγκτον· στις 16:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με συνεργάτες γερουσιαστών. Την επικοινωνία οργάνωσε η ουκρανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

