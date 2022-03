Αθλητικά

ΝΒΑ: Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο με 34 πόντους στο Σικάγο! (βίντεο)

Ο Gannis με το 6ο σερί double-double οδήγησε τους Μπακς σε νίκη μέσα στο Σικάγο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το έκτο συνεχόμενο double-double του, καθώς οι φιλοξενούμενοι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς, νίκησαν τους Σικάγο Μπουλς στο United Center με 118-112, επεκτείνοντας το νικηφόρο σερί τους σε τρεις αγώνες.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, δύο φορές MVP, σημείωσε 34 πόντους, μάζεψε 16 ριμπάουντ και μοίρασε πέντε ασίστ, οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη στο Σικάγο.

Ο Τζρού Χόλιντεϊ πρόσθεσε 26 πόντους και οκτώ ριμπάουντ και ο Κρις Μίντλεντον σημείωσε 22 πόντους. Ζακ ΛαΒίν με 30 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 29 πόντους και Νίκολα Βούτσεβιτς με 19 πόντους οι κορυφαίοι για τους Μπουλς, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Λόνζο Μπολ, Άλεξ Καρούζο, Πάτρικ Ουίλιαμς.

Ο Τάϊρις Μάξεϊ σημείωσε 33 πόντους, ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 25 πόντους και 11 ασίστ και οι Φιλαδέλφεια Σίξερς –που έφτασαν στο 4-0 με τον Χάρντεν στη σύνθεση -νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 125-119.

Ο Κάμερον Τζόνσον ευστόχησε σε τρίποντο με ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του ματς, χαρίζοντας στους Φοίνιξ τη νίκη κόντρα στους Νικς με 115-113, με 31 πόντους του ΝτεΜάρκους Κάζινς οι Νάγκετς, πανηγύρισαν απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς με 116-101 στο Ντένβερ, ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 29 πόντους και η οικοδέσποινα Νέα Ορλεάνη κυριάρχησε των Γιούτα Τζαζ με 124-90.

Οι Γουλβς δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Θάντερ του Αλεξέι Ποκουσέβσκι στην Οκλαχόμα, νικώντας με 138-101, δύσκολη επικράτηση με 117-114 των Ατλάντα Χοκς επί των Ουίζαρντς στην Ουάσινγκτον, με κορυφαίο τον Τρε Γιανγκ που σημείωσε 25 πόντους.

Το Ορλάντο έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί οκτώ ηττών, νικώβντας με 103-97 τους Ράπτορς στο Τορόντο, στο τέλος οι Ντιτρόιτ Πίστονς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Ιντιάνα Πέισερς με 111-106.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ-Ιντάνα 111-106

Ουάσινγκτον-Ατλάντα 114-117

Φιλαδέλφεια-Κλίβελαντ 125-119

Σικάγο-Μιλγουόκι 112-118

Τορόντο-Ορλαντο 97-103

Οκλαχόμα-Μινεσότα 101-138

Νέα Ορλεάνη-Γιούτα 124-90

Ντένβερ-Χιούστον 116-101

Φοίνιξ-Νέα Υόρκη 115-113