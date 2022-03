Τεχνολογία - Επιστήμη

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αψηφώντας τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της, η Πιονγκγιάνγκ εντείνει τις δοκιμές όπλων.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση πυραύλου, που παρουσιάστηκε ως «βαλλιστικός» από τη Σεούλ, συνεχίζοντας τη σειρά οπλικών δοκιμών της, τέσσερις ημέρες προτού διεξαχθούν προεδρικές εκλογές στη Νότια Κορέα.

Η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε σε επτά δοκιμές όπλων τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένης αυτής του ισχυρότερου πυραύλου που εκτόξευσε από το 2017, προτού τις αναστείλει για τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου.

Την 28η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε πως προχώρησε σε δοκιμή «μεγάλης σημασίας» για να τεθεί σε τροχιά κατασκοπευτικός δορυφόρος, με τη Σεούλ να βλέπει από την πλευρά της και σε αυτή την περίπτωση την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου. Η σημερινή είναι η ένατη εκτόξευση που έχει κάνει φέτος.

Αψηφώντας τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της, η Πιονγκγιάνγκ εντείνει τις δοκιμές όπλων, ενώ απορρίπτει τις αμερικανικές προσφορές για διάλογο από το 2019, όταν κατέρρευσαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει διπλασιάσει τις προσπάθειες να εκσυγχρονίσει τον στρατό της και τον Ιανουάριο απείλησε να τερματίσει το μορατόριο που επέβαλε η ίδια στον εαυτό της σε ό,τι αφορά τις δοκιμές πυρηνικών όπλων και διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

Το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως εντόπισε την εκτόξευση «βαλλιστικού πυραύλου προς ανατολική κατεύθυνση από την περιφέρεια Σουνάν περί τις 08:48 (ώρα Σεούλ· στις 01:48 ώρα Ελλάδας)».

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της νοτιοκορεάτικης προεδρίας, που συγκλήθηκε εκτάκτως, όπως είθισται σε περιπτώσεις οπλικών δοκιμών της Πιονγκγιάνγκ, καταδίκασε τις «επανειλημμένες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων» που έχουν φθάσει σε αριθμό «άνευ προηγουμένου», τονίζοντας πως αντίκεινται προς την ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο και σε διεθνές επίπεδο, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο Κυανός Οίκος.

Η Σεούλ «θα παρακολουθεί στενά τις πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις της Βόρειας Κορέας, όπως η Γιονγκμπιόν και η Πούνγκε-ρι», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Νομπούο Κίσι ανέφερε ότι ο πύραυλος έφθασε σε μέγιστο ύψος «κάπου 550 χιλιομέτρων» και διένυσε απόσταση «περίπου 300 χιλιομέτρων». Επέκρινε τον «ακραίο» ρυθμό που έχουν πάρει οι οπλικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας από την αρχή της χρονιάς και τις χαρακτήρισε «απειλή για την περιφέρεια» της Ασίας.

Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν στην κλιμάκωση των δοκιμών έκφραση της δυσαρέσκειας της Πιονγκγιάνγκ έναντι του απερχόμενου προέδρου Μουν Τζε-ιν.

Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, είναι τυπικά απαγορευμένες δυνάμει αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αφότου ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν, πριν από έναν χρόνο και πλέον, η Ουάσινγκτον έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμη να αρχίσει διαπραγματεύσεις οπουδήποτε και χωρίς προαπαιτούμενα με τη Βόρεια Κορέα. Η Πιονγκγιάνγκ όμως απορρίπτει μέχρι σήμερα την προσφορά, κατηγορώντας την άλλη πλευρά και τους συμμάχους της για «εχθρική» πολιτική απέναντί της.

Χθες Παρασκευή η μη κυβερνητική οργάνωση 38 North, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ και παρακολουθεί συστηματικά τις βορειοκορεατικές δραστηριότητες στο πεδίο των στρατιωτικών εξοπλισμών, σημείωσε ότι η κυριότερη πυρηνική εγκατάσταση της Βόρειας Κορέας έχει ανεβάσει πολύ ρυθμό, παράγοντας καύσιμο για την κατασκευή κι άλλων πυρηνικών όπλων ή για την επέκταση των ηλεκτροπαραγωγικών πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Ομολόγησε ο συλληφθείς

Κορονοϊός - Άρση μέτρων: Μάσκες τέλος στους εξωτερικούς χώρους

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μηταράκης στον ΑΝΤ1: η στήριξη των προσφύγων είναι μαραθώνιος